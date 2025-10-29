1％の不安から守る！ モバイルバッテリー人気ランキングTOP10 2025/10/29
「BCNランキング」2025年10月13日〜19日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 薄型コンパクトモバイルバッテリー (5000mAh/3A/CX1+AX1) ダークグレー
DE-C45-5000DGY（エレコム）
2位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック
DE-C44-10000BK（エレコム）
3位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)
DE-C44-10000WF（エレコム）
4位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー
DE-C44-10000BU（エレコム）
5位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
6位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）
7位 PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）
8位 Baseus EnerFill FC51 Bipow2 Pro Power Bank 10000mAh 22.5W
EnerFill FC51 Bipow2 Pro Power Bank 10000mAh 22.5W（Times Innovation Technology）
9位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）
10位 MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 薄型コンパクトモバイルバッテリー (5000mAh/3A/CX1+AX1) ダークグレー
DE-C45-5000DGY（エレコム）
2位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック
DE-C44-10000BK（エレコム）
DE-C44-10000WF（エレコム）
4位 薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー
DE-C44-10000BU（エレコム）
5位 Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック
A1388N11（Anker）
6位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ブラック
A1653N11（Anker）
7位 PowerCore 10000 PD 25W
A1246N11（Anker）
8位 Baseus EnerFill FC51 Bipow2 Pro Power Bank 10000mAh 22.5W
EnerFill FC51 Bipow2 Pro Power Bank 10000mAh 22.5W（Times Innovation Technology）
9位 Nano Power Bank (22.5W Built-In USB-C Connector) ホワイト
A1653N21（Anker）
10位 MagGo Power Bank (10000mAh Slim) ブラック
A1664N11（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。