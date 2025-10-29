Image: ギズモード・ジャパン

ミュージシャンたちが愛するサウンドが、テレビの下にすっぽりと。

数々の伝説的ギタリストの音を作り出し、近年はヘッドホンやスピーカーのブランドとしても人気を博しているブランド「マーシャル」から新カテゴリの製品が登場しました。

その名も「Heston 120」。テレビと組み合わせて使うサウンドバーに、同社が初参入したスピーカーです。

ライブステージに映える、あのギターアンプのデザインがそのまんまサウンドバーに。もうこのルックスに釘付けなのですが、サウンドもすごいことになってました。

詳しくはこちらの動画から。

良い意味で裏切られるサウンド。音の迫力が段違い

マーシャルのイメージから「ギターが綺麗になるんだろうな」と思ってました。

でも、それどころじゃありません。11基のスピーカーを搭載し、Dolby AtmosとDTS:Xに対応。映画のセリフがふわっと空間に浮かび、爆発音が部屋の奥から響いてくる。まるでサウンドが“立体”で襲ってくる感覚。

まさに映画館のような重低音と、イメージ通りの透き通るような中高音のコンビネーションです。

テレビの内蔵スピーカーには、もう戻れません。

ミュージシャンが音を操るように、サウンドバーを操作する

「デジタル機器」的なサウンドバーが多い中、「Heston 120」の操作にはアナログの魂が宿っています。

数々のギタリストが操作して自らの音を作り上げてきた、アンプのツマミをそのまま持ってきたようなノブが上面に用意されているんです。

ボリューム、トーン、入力切替は、これらで直感的に操作できます。

ギタリストになった気分で、つまみを回して音を鳴らす。そんな使い方、ちょっと楽しくないですか？

生活の中に、音楽の歴史「マーシャル」を

そして「マーシャル」を生活に取り入れるもう一つの機能が、プリセットボタン。お気に入りのプレイリストや、インターネットラジオ局を、ボタンひとつでいつでも呼び出せます。

赤白のRCA端子も用意しているので、レコードプレイヤーなどを繋げて外部スピーカーとしても使えます。

見た目はロック、音はハイファイ。その根底には、マーシャルの魂。

まさにこれ一台でリビングが映画館やライブハウスになる、そんなサウンドバーですよ。

Source: Marshall Group