Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで「AmazonスマイルSALE 」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、紫外線に反応してレンズの色が変化する調光レンズを採用した「ERIKA METAL EVOLVE RB3539」やベーシックなフォルムが特長の「RB3539」など、Ray-Ban（レイバン）の定番サングラスがお得に登場しています。

紫外線に反応してレンズの色が変化する、調光レンズの「ERIKA METAL EVOLVE RB3539」が46％オフ！

[レイバン] サングラス RB3539 Erika Metal Evolve ユニセックス ユニバーサルフィット (鼻パッド付き) 調光 BLACK/EVOLVE PHOTO BLUE TO VIOLET LENS 54 16,136円 （46％オフ） Amazonで見る PR PR

大きめのパントスシェイプで紫外線カット効果も◎な「ERIKA METAL EVOLVE RB3539」はカラバリも豊富！

[レイバン] サングラス RB3539 Erika Metal Evolve ユニセックス ユニバーサルフィット (鼻パッド付き) 調光 BLACK/EVOLVE PHOTO GREEN TO BLUE LENS 54 16,136円 （46％オフ） Amazonで見る PR PR

[レイバン] サングラス RB3539 Erika Metal Evolve ユニセックス ユニバーサルフィット (鼻パッド付き) 調光 BLACK/EVOLVE PHOTO BROWN TO DARK BRO LENS 54 16,136円 （46％オフ） Amazonで見る PR PR

[レイバン] サングラス RB3539 Erika Metal Evolve ユニセックス ユニバーサルフィット (鼻パッド付き) 調光 BLACK/EVOLVE PHOTO PINK TO BLUE LENS 54 16,136円 （46％オフ） Amazonで見る PR PR

視認性に優れたライトカラーレンズがオシャレな「ORIGINAL WAYFARER CLASSIC」も46％オフ！

Ray-Ban [レイバン] サングラス RB2140F WAYFARER BLACK Frame/CLEAR GRADIENT BLUE Lens 52 16,970円 （46％オフ） Amazonで見る PR PR

サングラス特有の威圧感が少なく、普段使いしやすい「ERIKA METAL 」が最大40％オフの大特価！

[レイバン] サングラス 0RB3539 ERIKA METAL メンズ 002/8G LIGHT GREY GRADIENT DARK GREY 54 15,972円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

[レイバン] サングラス 0RB3539 ERIKA METAL メンズ 192/8G LIGHT GREY GRADIENT DARK GREY 54 16,136円 （39％オフ） Amazonで見る PR PR

40％オフも。レイバンの人気サングラスをお得に買うなら、AmazonスマイルSALEで！

[レイバン] RB4258F SHINY BLACK WITH LIGHT GREEN LENS 17,589円 （35％オフ） Amazonで見る PR PR

[レイバン] サングラス RB4391D ユニセックス スクエア アジアンフィット 601/87 BLACK 65 17,094円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

[レイバン] サングラス 0RB3447N ROUND METAL 002/71 LIGHT GREY GRADIENT DARK GREY 50 19,598円 （37％オフ） Amazonで見る PR PR

[レイバン] サングラス 0RB3447N ROUND METAL 001/3F CLEAR GRADIENT BLUE 50 18,744円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

[レイバン] サングラス RB4391D 645087 TRANSPARENT GREY 65 14,652円 （40％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞レイバンの定番サングラス一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年10月29日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

