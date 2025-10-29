工藤静香「恐ろしく古いスカート」取り入れた私服コーデ披露 長女Cocomiからプレゼントされた“便利アイテム”も紹介
歌手の工藤静香（55）が29日、自身のインスタグラムを更新。私服姿で、お気に入りのアイテムを紹介した。
【写真】工藤静香、長女Cocomiからのプレゼント＆「古いスカート」を取り入れた私服コーデ
投稿では、明るい紫色のトップスに、グレーのスカート、ショートブーツを合わせたコーディネートでたたずむ姿をアップ。紫色のドクロマークが入ったスカートは「恐ろしく古いスカートだ！笑」と、長く愛用しているものだと明かした。
続けて「今日紹介したいのは1番最後の羽！」とつづり、「このクリップは @cocomi_553_official 宇宙人が買ってくれました！」と長女でフルート奏者・モデルのCocomi（24）からのプレゼントを披露。「ちょっとサイズが大きい時に、めちゃくちゃ便利です！」と紹介した。
この投稿にファンからは「素敵なコーデ」「パープルコーデ、やっぱり素敵」「すごく似合います」「羽のモチーフがキュートで可愛い」「物を大切にするし〜ちゃん 素晴らしい」など、さまざまな声が寄せられている。
