アイドルグループ「アイドルカレッジ」の渡邉希奏（まかな）が、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。加入から2年半。時にセンターとしてステージに立つ等身大の視点で、16年の歴史を重ねてきたグループの“今”を語ってくれた。（「推し面」取材班）

まず渡邉がグループの強みとして挙げたのは、大人数だからこそ生まれるパフォーマンスの厚みだ。

「ライブ後に定点映像を見返すと、サビも間奏も人数が多いからこそできるダンスをしているんです。メンバーが分かれて、同時に5、6種類の振りをしていて。これはアイカレにしかできないと思いました」と笑顔を見せる。

人数が多いからこそ、狭いステージではいつもギリギリ。縦一列に並ぶと“ピッチピチ”になることもあるというが、「それも味ですね」と楽しげに話す。互いに呼吸を合わせながら、列がすっとほどけて次のフォーメーションに切り替わる瞬間…。客席からも舞台上からも“多層のダンス”が見える構図こそが、アイカレらしさだ。

その“統一の中の個”は、衣装にも息づいている。6月、東京・渋谷PLEASURE PLEASUREで迎えた全国ツアー初日、新曲「Owen」の新衣装が初披露された。統一されたデザイン、色。そこに違いとして、名前入りのたすきが肩にかけられていた。

「この“たすき”に、自分の名前があることがうれしいんです。統一感の中でも“ここに自分がいる”って実感できる」。ひとつのチームとしての一体感と、自分の存在を示せる誇らしさ。その両立が、今のアイカレの象徴だ。

グループは2009年の結成から16年。卒業と加入を繰り返しながら歩みを止めなかった。

「私が加入して2年半が経ちました。先輩も後輩もいろんな人が卒業していって、その分新しい子たちもどんどん入ってきてくれて。今、すごく盛り上がっているんです。新しい子、中堅、先輩、みんな一生懸命頑張っている。形が変わっても、そこにある“アイカレらしさ”は変わらない。どんなことがあっても、きっとこのグループは“続く”と思います」

過去のワンマンライブの写真には、今も客席で声援を送る古参ファンの姿がある。衣装制作や現場運営を担う元メンバーも多い。誰かの卒業が終わりではなく、新しい始まりとして次へと受け渡されていく。100人を超えるメンバーの歴史が積み重なり、今日の一曲が明日のステージへとつながる。

名前入りの“たすき”がつなぐのは、衣装だけじゃない。看板を背負い、物語を受け取り、そして次へと渡していく。渡邉希奏の肩にかかる一本のたすきは、アイカレの未来に向かうバトンなのだ。