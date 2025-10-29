もっと早く知りたかった！【ダイソー】倍額出してもゲットしたい！「レザー調アイテム」

今【ダイソー】では、大人が使いやすい上品なレザー調アイテムが続々と登場中！ 今回はおしゃれで実用性にも優れたスマホショルダーやマグネット式のフックなど、デイリーに活躍しそうな便利グッズをご紹介します。プチプラなのに高級感が漂うレザー調アイテムをチェックしてみて。

コーデのアクセントになるレザー調のスマホショルダー

【ダイソー】「ワイドモバイルショルダー（ストラップシート付、合皮）」\330（税込）

高級感のあるレザー調のスマホショルダー。シックなブラックに白のステッチが入っており、大人が持ちやすいシンプルなデザインです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「ショルダーの長さは123cmで、長さの調節も可能」とのこと。幅広なので肩への負担を軽減してくれそうです。スマホショルダー以外に、バッグのストラップとして使うのもおすすめ。

メガネやキャップの持ち歩きに便利！ レザー調のマグネットフック

【ダイソー】「マグネットフック」\220（税込）

バッグやポーチに付けると可愛いハートのチャーム。上品なレザー調素材なので、大人女性も使いやすそうです。マグネットタイプのフックになっているため、メガネやキャップの持ち歩きに便利。カラーは白のほか、ブラウン・黒がラインナップ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M