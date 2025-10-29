OCTPATH西島蓮汰、緊張の初ランウェイから成長「モデルとしての風格を身につけたい」札幌での思い出も明かす【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2025/10/29】ダンスボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）の西島蓮汰が、北海道のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN／WINTER』（11月1日開催＠北海きたえーる）のフィッティング会場にて、モデルプレスのインタビューに応じ、今秋始めたいことや札幌の思い出について語った。
【写真】西島蓮汰、ナチュラルなスタイルがカッコいい
― この秋始めたいことはありますか？
今年はブラウンやベージュ系のコートを買って、マフラーと組み合わせたコーディネートを楽しみたいなと思っています。グレーが好きなので普段はモノトーン系のアイテムをよく使ってるんですけど、たまにはいつもと違うカラーに挑戦してみようかなと思って。ついさっきも、このフィッティング会場に向かいながらネットで良いものがないか探してたんです（笑）。
― 普段はどんなお店で服を買っていますか？
セレクトショップで探すことが多いです。それに、服は韓国に行った時にまとめて買ったりするので、日本では直接お店に行くことはあまりないかもしれません。今日みたいにネットで探すことの方が多いと思います。
― 「サツコレ」や札幌の思い出・今回やりたいことを教えてください。
札幌はもう、行くたびにグルメをめちゃくちゃ楽しんでます！前回行った時に食べた海鮮丼がすごく美味しかったのでまたそのお店に行けたらいいなと思ってますし、あとはジンギスカンも食べたいです。少しクセが強いのであまり得意じゃなかったんですけど、以前、すごく美味しく食べられたお店があって。そういう、普段はあまり食べない食材も楽しめるお店をまた探してみたいです。
それに、もちろん「サツコレ」のイベントそのものも楽しみですよ。これはずっと思っていることなんですが、モデルとしての風格を身につけたいというか、ランウェイでブランドに合った世界観や雰囲気を自然に表現できるようになりたいんです。「サツコレ2024SS」ではじめてランウェイに立った時は緊張して歩くだけで精一杯だったんですが、レッスンで基礎を学んでからは少し余裕を持って表現を工夫できるようになってきました。
ありがたいことにサツコレには毎回出演させていただいていますし、北海道の素敵なところもたくさん知れてすごく幸せです。これからも応援よろしくお願いします！
今をときめくモデルやアーティスト、地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、とうあ、なごみ、希空、熊田曜子、長浜広奈、CANDY TUNEらが出演。MCはお笑いタレントのバービーらが務める。（modelpress編集部）
生年月日：2003年2月16日
出身地：長崎県
特技：韓国語、サッカー、ゴルフ
趣味：ファッション、ベーグル屋巡り
メンバーカラー：紫
【Not Sponsored 記事】
【写真】西島蓮汰、ナチュラルなスタイルがカッコいい
◆西島蓮汰、今秋始めたいことは？
― この秋始めたいことはありますか？
― 普段はどんなお店で服を買っていますか？
セレクトショップで探すことが多いです。それに、服は韓国に行った時にまとめて買ったりするので、日本では直接お店に行くことはあまりないかもしれません。今日みたいにネットで探すことの方が多いと思います。
◆西島蓮汰「サツコレ」初ランウェイから成長
― 「サツコレ」や札幌の思い出・今回やりたいことを教えてください。
札幌はもう、行くたびにグルメをめちゃくちゃ楽しんでます！前回行った時に食べた海鮮丼がすごく美味しかったのでまたそのお店に行けたらいいなと思ってますし、あとはジンギスカンも食べたいです。少しクセが強いのであまり得意じゃなかったんですけど、以前、すごく美味しく食べられたお店があって。そういう、普段はあまり食べない食材も楽しめるお店をまた探してみたいです。
それに、もちろん「サツコレ」のイベントそのものも楽しみですよ。これはずっと思っていることなんですが、モデルとしての風格を身につけたいというか、ランウェイでブランドに合った世界観や雰囲気を自然に表現できるようになりたいんです。「サツコレ2024SS」ではじめてランウェイに立った時は緊張して歩くだけで精一杯だったんですが、レッスンで基礎を学んでからは少し余裕を持って表現を工夫できるようになってきました。
ありがたいことにサツコレには毎回出演させていただいていますし、北海道の素敵なところもたくさん知れてすごく幸せです。これからも応援よろしくお願いします！
◆「サツコレ2025AW」テーマは「ICE MONSTER」
今をときめくモデルやアーティスト、地元北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、とうあ、なごみ、希空、熊田曜子、長浜広奈、CANDY TUNEらが出演。MCはお笑いタレントのバービーらが務める。（modelpress編集部）
◆西島蓮汰（にしじま・れんた）プロフィール
生年月日：2003年2月16日
出身地：長崎県
特技：韓国語、サッカー、ゴルフ
趣味：ファッション、ベーグル屋巡り
メンバーカラー：紫
【Not Sponsored 記事】