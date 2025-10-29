超特急リョウガ、マック紙ストロー終了で過去の失敗が万バズ 本人も反応「僕の黒歴史を」
【モデルプレス＝2025/10/29】超特急のリョウガ（船津稜雅）が29日、自身のInstagramストーリーズを更新。2023年に公開されたYouTubeの一部分が、SNS上で話題を呼び、本人が反応した。
マクドナルドが11月19日より、紙ストローの提供を終了し、コールドドリンク（紙カップ用）のフタを、リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタに順次変更することを発表。これを受け、2023年3月に超特急のYouTubeチャンネルで公開されたドライブvlog内で、リョウガがスターバックスのストローなしのフタ付きドリンクを飲んだ際にこぼした瞬間が拡散され、同投稿は29日16時半時点で9.1万いいね、インプレッション数は958万件を突破している。
これにリョウガは「8号車よ（超特急のファンネーム）万バズして僕の黒歴史を蒸し返すな」と反応。バズっている写真と同じこぼした瞬間の画像を添えている。
一連の流れに、ファンからは「面白すぎる」「本人に届いてる（笑）」「元気出る」「ストーリー上がったと思ったら（笑）」「万バズおめでとう」「何回見てもあり得ない量」といった声が続々。この瞬間がリョウガプロデュースの生誕グッズになっていることも広まり、「大天才すぎる」「気になる」などファン以外からのコメントも多数寄せられている。（modelpress編集部）
◆リョウガ、万バズに反応
◆リョウガの投稿に反響
