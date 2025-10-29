東京ディズニーリゾートから、パークのアトラクションやメニューなどをモチーフにしたデザインのグッズが登場！

勉強や仕事が楽しくなるステーショナリーや、毎日使いたい雑貨などが豊富にラインナップ。

2025年12月11日(木)より発売されます。

東京ディズニーリゾート パークモチーフデザイングッズ

発売日：2025年12月11日(木)

販売店舗：

東京ディズニーランド: グランドエンポーリアム

東京ディズニーシー: イル・ポスティーノ・ステーショナリー

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

パークで目にしたアトラクションやグッズ、おいしそうなメニューまで、様々なモチーフがギュッと詰め込まれたデザインのグッズ。

日常で使うたびに、パークでの楽しい思い出がよみがえりそうです。

お友達とシェアしたり、自分へのおみやげにもぴったりです☆

豊富なラインナップを紹介していきます。

ステーショナリーセット

価格：1,200円

赤いクリアケースに、パークフードモチーフのメモやふせんが入ったセット。

フードワゴンや人気のパークフードのデザインがかわいい！

プレゼントにも喜ばれそうなアイテムです。

シール帳

価格：1,500円

集めたシールをコレクションできるシール帳。

表紙にはシンデレラ城やS.S.コロンビア号、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」などがデザインされています。

ゴムバンド付きで持ち運びにも便利です。

クリアホルダー&ステッカー

価格：1,000円

クリアホルダーとステッカーのセット。

グリーンとピンクのクリアホルダーは、それぞれ異なるデザインに。

ステッカーもパークのモチーフが満載です。

マスキングテープセット

価格：1,200円

「ベイマックスのハッピーライド」やシンデレラ城、「アリスのティーパーティー」がモチーフのケースに入ったマスキングテープセット。

デザインの異なる3種類入りで、手帳やノートのデコレーションに活躍します。

ボールペン〈エナージェル〉セット

価格：1,400円

カラフルなボールペンのセット。

イエロー、ピンク、ブルー、パープルの4色セットです。

シャープペンシルセット

価格：2,200円

ボールペンセットとあわせて揃えたいシャープペンシルのセット。

クリップ部分にはかわいいチャームが付いています。

消しゴム〈Ain〉セット

価格：800円

人気の消しゴム〈Ain〉のセット。

カラフルなケースデザインがポイントで、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」が描かれています。

ハサミ〈ツイッギー〉

価格：1,500円

携帯に便利なコンパクトハサミ〈ツイッギー〉。

ピンクの本体と、カラフルな総柄デザインのキャップがかわいい！

ペンケースにもすっきり収まります。

ペンケース

価格：2,000円

ステーショナリーセットとあわせて使いたいペンケース。

シンデレラ城や「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ベイマックスのハッピーライド」などがデザインされた総柄がにぎやかでかわいい！

ファスナートップのチャームもポイントです。

バインダー

価格：1,500円

書類やプリントの整理に便利なバインダーもラインナップ。

ピンクのチェック柄をベースにしたデザインと、グリーンのチェック柄をベースにしたデザインが楽しめます。

裏面には「トイ・ストーリー・マニア！」や「センター・オブ・ジ・アース」など、東京ディズニーシーのモチーフも満載です。

ピンバッジ

価格：1,300円

全12種類のうち、1袋にどれか2つが入っています。

価格は、1袋2個入りの価格です。

「ベイマックス」や「スティッチ」、「ピノキオ」など、どのデザインが出るかはお楽しみ！

ピンバッジセット

価格：7,800円

こちらは全12種類がそろったセットです。

価格は、1箱（全12種）の価格です。

コレクションにもぴったりなBOX入りで、コンプリートしたい方におすすめです☆

キーチェーンセット

価格：1,800円

シンデレラ城と「ミッキーマウス」のデザインと、アクアスフィアと「ミニーマウス」のデザインがセットになったキーチェーン。

ラバー素材でできた大きめのモチーフがかわいい！

チャームセット

価格：2,700円

「ダンボ」や「グーフィー」「トイ・ストーリー・マニア！」など、パークのアトラクションやキャラクターがモチーフになったチャームセット。

カラフルなリング付きで、好きなところに付けて楽しめます。

スマートフォンケース

価格：2,700円

パークモチーフがデザインされたスマートフォンケース。

シンデレラ城や「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「スティッチ」などが描かれています。

iPhone16対応です。 (iPhone16Pro, iPhone16ProMaxは使用不可)

イヤホンケース

価格：2,900円

スマートフォンケースとお揃いで使いたいイヤホンケース。

ピンクのチェック柄をベースに、パークのモチーフが散りばめられています。

ミッキーシェイプのブルーのキーチェーン付きです。

タンブラー (ピンク)

価格：1,600円

パークモチーフデザインのタンブラー。

ピンクの本体に、「アリスのティーパーティー」や「ダンボ」、「ホーンテッドマンション」などのモチーフが描かれています。

反対側にはシンデレラ城や「ミッキーマウス」もデザインされています。

タンブラー (グリーン)

価格：1,600円

デザイン違いのタンブラーも登場。

こちらはミントグリーンの本体に、アクアスフィアやS.S.コロンビア号、「ドナルドダック」などがデザインされています。

「リトル・グリーン・メン」やプロメテウス火山など、東京ディズニーシーのモチーフが中心です。

ステンレスボトル

価格：4,000円

パークのモチーフがぎっしりデザインされたステンレスボトル。

持ち運びに便利なハンドル付きです。

「ミッキーマウス」やシンデレラ城、S.S.コロンビア号などが描かれています。

反対側には「ベイマックス」や「スティッチ」の姿も！

クリーム色のボトルが優しい雰囲気です。

ショルダーバッグ

価格：3,600円

ピンクのチェック柄がおしゃれなショルダーバッグ。

パークモチーフがたっぷりデザインされています。

水色のストラップがアクセント！

裏面はシンプルなチェック柄に、ワンポイントでミニーのカチューシャなどのアイコンがデザインされています。

パークでの楽しい思い出がよみがえるような、にぎやかなデザインのグッズ。

ステーショナリーから雑貨まで、豊富なラインナップでお土産やプレゼントにもおすすめです。

東京ディズニーリゾートのパークモチーフデザイングッズの紹介でした☆

© Disney

© Disney/Pixar

