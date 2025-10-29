パステルがかわいい総柄デザイン！東京ディズニーリゾート パークモチーフデザイングッズ
東京ディズニーリゾートから、パークのアトラクションやメニューなどをモチーフにしたデザインのグッズが登場！
勉強や仕事が楽しくなるステーショナリーや、毎日使いたい雑貨などが豊富にラインナップ。
2025年12月11日(木)より発売されます。
東京ディズニーリゾート パークモチーフデザイングッズ
発売日：2025年12月11日(木)
販売店舗：
東京ディズニーランド: グランドエンポーリアム
東京ディズニーシー: イル・ポスティーノ・ステーショナリー
※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)
パークで目にしたアトラクションやグッズ、おいしそうなメニューまで、様々なモチーフがギュッと詰め込まれたデザインのグッズ。
日常で使うたびに、パークでの楽しい思い出がよみがえりそうです。
お友達とシェアしたり、自分へのおみやげにもぴったりです☆
豊富なラインナップを紹介していきます。
ステーショナリーセット
価格：1,200円
赤いクリアケースに、パークフードモチーフのメモやふせんが入ったセット。
フードワゴンや人気のパークフードのデザインがかわいい！
プレゼントにも喜ばれそうなアイテムです。
シール帳
価格：1,500円
集めたシールをコレクションできるシール帳。
表紙にはシンデレラ城やS.S.コロンビア号、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」などがデザインされています。
ゴムバンド付きで持ち運びにも便利です。
クリアホルダー&ステッカー
価格：1,000円
クリアホルダーとステッカーのセット。
グリーンとピンクのクリアホルダーは、それぞれ異なるデザインに。
ステッカーもパークのモチーフが満載です。
マスキングテープセット
価格：1,200円
「ベイマックスのハッピーライド」やシンデレラ城、「アリスのティーパーティー」がモチーフのケースに入ったマスキングテープセット。
デザインの異なる3種類入りで、手帳やノートのデコレーションに活躍します。
ボールペン〈エナージェル〉セット
価格：1,400円
カラフルなボールペンのセット。
イエロー、ピンク、ブルー、パープルの4色セットです。
シャープペンシルセット
価格：2,200円
ボールペンセットとあわせて揃えたいシャープペンシルのセット。
クリップ部分にはかわいいチャームが付いています。
消しゴム〈Ain〉セット
価格：800円
人気の消しゴム〈Ain〉のセット。
カラフルなケースデザインがポイントで、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」が描かれています。
ハサミ〈ツイッギー〉
価格：1,500円
携帯に便利なコンパクトハサミ〈ツイッギー〉。
ピンクの本体と、カラフルな総柄デザインのキャップがかわいい！
ペンケースにもすっきり収まります。
ペンケース
価格：2,000円
ステーショナリーセットとあわせて使いたいペンケース。
シンデレラ城や「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ベイマックスのハッピーライド」などがデザインされた総柄がにぎやかでかわいい！
ファスナートップのチャームもポイントです。
バインダー
価格：1,500円
書類やプリントの整理に便利なバインダーもラインナップ。
ピンクのチェック柄をベースにしたデザインと、グリーンのチェック柄をベースにしたデザインが楽しめます。
裏面には「トイ・ストーリー・マニア！」や「センター・オブ・ジ・アース」など、東京ディズニーシーのモチーフも満載です。
ピンバッジ
価格：1,300円
全12種類のうち、1袋にどれか2つが入っています。
価格は、1袋2個入りの価格です。
「ベイマックス」や「スティッチ」、「ピノキオ」など、どのデザインが出るかはお楽しみ！
ピンバッジセット
価格：7,800円
こちらは全12種類がそろったセットです。
価格は、1箱（全12種）の価格です。
コレクションにもぴったりなBOX入りで、コンプリートしたい方におすすめです☆
キーチェーンセット
価格：1,800円
シンデレラ城と「ミッキーマウス」のデザインと、アクアスフィアと「ミニーマウス」のデザインがセットになったキーチェーン。
ラバー素材でできた大きめのモチーフがかわいい！
チャームセット
価格：2,700円
「ダンボ」や「グーフィー」「トイ・ストーリー・マニア！」など、パークのアトラクションやキャラクターがモチーフになったチャームセット。
カラフルなリング付きで、好きなところに付けて楽しめます。
スマートフォンケース
価格：2,700円
パークモチーフがデザインされたスマートフォンケース。
シンデレラ城や「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「ドナルドダック」「デイジーダック」「スティッチ」などが描かれています。
iPhone16対応です。 (iPhone16Pro, iPhone16ProMaxは使用不可)
イヤホンケース
価格：2,900円
スマートフォンケースとお揃いで使いたいイヤホンケース。
ピンクのチェック柄をベースに、パークのモチーフが散りばめられています。
ミッキーシェイプのブルーのキーチェーン付きです。
タンブラー (ピンク)
価格：1,600円
パークモチーフデザインのタンブラー。
ピンクの本体に、「アリスのティーパーティー」や「ダンボ」、「ホーンテッドマンション」などのモチーフが描かれています。
反対側にはシンデレラ城や「ミッキーマウス」もデザインされています。
タンブラー (グリーン)
価格：1,600円
デザイン違いのタンブラーも登場。
こちらはミントグリーンの本体に、アクアスフィアやS.S.コロンビア号、「ドナルドダック」などがデザインされています。
「リトル・グリーン・メン」やプロメテウス火山など、東京ディズニーシーのモチーフが中心です。
ステンレスボトル
価格：4,000円
パークのモチーフがぎっしりデザインされたステンレスボトル。
持ち運びに便利なハンドル付きです。
「ミッキーマウス」やシンデレラ城、S.S.コロンビア号などが描かれています。
反対側には「ベイマックス」や「スティッチ」の姿も！
クリーム色のボトルが優しい雰囲気です。
ショルダーバッグ
価格：3,600円
ピンクのチェック柄がおしゃれなショルダーバッグ。
パークモチーフがたっぷりデザインされています。
水色のストラップがアクセント！
裏面はシンプルなチェック柄に、ワンポイントでミニーのカチューシャなどのアイコンがデザインされています。
パークでの楽しい思い出がよみがえるような、にぎやかなデザインのグッズ。
ステーショナリーから雑貨まで、豊富なラインナップでお土産やプレゼントにもおすすめです。
東京ディズニーリゾートのパークモチーフデザイングッズの紹介でした☆
© Disney
© Disney/Pixar
