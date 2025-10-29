グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」が、JR東京駅「東京ばな奈s（トーキョーバナナーズ）」で店舗限定ドリンク「東京ばな奈ぶにゃんこシェイク」を発売！

いいネコぶってイタズラを探す、ブリリアントなブラックニャンコ「東京ばな奈ぶにゃんこ」がひんや〜りシェイクになって2025年も登場します☆

東京ばな奈ワールド「東京ばな奈ぶにゃんこシェイク」2025

価格：450円(税込)

販売期間：2025年11月1日(土)〜2026年2月28日(土)頃

販売店舗：東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)

営業時間：9:00〜21:00

場所：東京駅一番街(JR東京駅 八重洲地下中央口改札外)

毎年この時期にやってくる「東京ばな奈ぶにゃんこ」が、ひんやりシェイクになって2025年も登場。

2024年、発売開始と同時に瞬く間に人気になった「ぶにゃんこシェイク」

「東京ばな奈」らしいコクのあるバナナカスタードとまろやかチョコレートの間違いない組み合わせです。

バナナとチョコを一番おいしく感じられる絶妙バランスで、「ぶにゃんこ」にお似合いの甘くてちょっぴりビターな味わいに仕上げられています。

バナナピューレに、ドールの「もったいないバナナ」を使用した、世界で1店舗だけで限定販売されるドリンクです☆

※バナナ原料のうち 66％使用(生換算)

「東京ばな奈」らしいコクのあるバナナカスタードとまろやかチョコレートを組み合わせたひんやりシェイク。

「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」にて2025年11月1日より販売が開始させる「東京ばな奈ぶにゃんこシェイク」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post バナナとチョコを一番おいしく感じられる絶妙バランス！東京ばな奈ワールド「東京ばな奈ぶにゃんこシェイク」2025 appeared first on Dtimes.