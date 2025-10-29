『ばけばけ』トキ、ヘブン探しを協力する 第24回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第24回（30日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、ヘブン（トミー・バストウ）が松江にやってきて一夜が明けた。憧れの”神々の国の首都”・松江で迎える幻想的な朝景色にヘブンは感動を覚える。一方、トキ（高石あかり）は遊女のなみ（さとうほなみ）から、ヘブンへのお使いを頼まれ、宿泊する花田旅館に向かっていた。そこでトキは、ヘブンの生活の様子を垣間見る。その頃、錦織（吉沢亮）は江藤知事（佐野史郎）からヘブンの世話をしっかりするよう重圧をかけられていた。
今回は、しじみ売りに花田旅館を訪れたトキ（高石あかり）は、主人の平太（生瀬勝久）やツル（池谷のぶえ）、ウメ（野内まる）と共に、滞在するヘブン（トミー・バストウ）と徐々に交流を深めていた。しかし、ウメの目の腫れがきっかけでヘブンの態度が一変する。一方、世話役である錦織（吉沢亮）はなぜかヘブンに避けられ、中学校での授業内容を話せずにいた。ある日、困っている錦織を見かけたトキは、ヘブン探しを協力することになる。
