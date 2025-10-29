オリックスから４位で指名された札幌日大・窪田洋祐外野手（１８）が２９日、北海道北広島市内の同校で山口和男スカウトグループ長（５１）、佐野如一スカウト（２７）から指名あいさつを受けた。

高校入学後は外野手としてプレー。スイングスピードの最速は１６４キロで、２年夏に４番打者として夏の甲子園に出場した。最終学年の今年は主に投手の練習を続け、夏はエースとして南北海道大会準優勝。直球の最速も１４８キロを計測した。

１８５センチ、８８キロの恵まれた体格で、Ｕ―１８日本代表候補選手強化合宿にも参加。投打でプロから注目されてきたが、佐野スカウトは「スイングの強さ、肩の強さ、スピード、全てにおいて強さがあり、ポテンシャルの高い選手ということで評価させていただいた。投手としての魅力も感じて１年視察させていただいたが、ポテンシャルの高さ、スピードを野手で発揮して欲しい」と期待を込めた。窪田も「どっちかに強いこだわりがあるわけではない。高い評価をしていただける方でやりたいと思っていたので、球団の方の考えで動きたい」と外野手でプロ野球人生をスタートさせる。

身体能力はすでに高校生の中でもトップレベルで、ドジャース・山本由伸投手の担当スカウトだった山口グループ長も「このサイズであれだけのスピードはなかなかいない」と評価する。垂直跳びは、“超人”の異名でオリックスでも活躍した糸井嘉男氏の８７センチを上回る８９センチをすでにマーク。走攻守の三拍子そろったプレーが持ち味で「（糸井氏は）超人と言われるくらいポテンシャル、身体能力が素晴らしい方だった。そういう選手になっていければ」と目標を口にした。