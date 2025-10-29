女優の門脇麦が出演を予定していた舞台「狩場の悲劇」を体調不良により全公演降板することが２９日、舞台を主催する演劇ユニット「二兎社」の公式サイトなどで発表された。代役は原田樹里、川添野愛が務める。

同サイトでは「二兎社公演４９『狩場の悲劇』に出演を予定しておりました門脇麦さんが、体調不良によりやむなく全公演を降板することになりました。出演を楽しみにされていたお客様にはご迷惑とご心配をおかけすることを、心よりお詫びいたします」と報告。

舞台は１１月１日に埼玉・富士見市民文化会館キラリ☆ふじみで開幕し、全国を回って来年１月１８日の埼玉・所沢市民文化センターミューズまで続く予定。「代役として、原田樹里さん（１１月１日〜１１月２９日）と川添野愛さん（１２月３日〜１月１８日）にご出演いただきます」とした。

また、門脇の事務所公式ホームページでも「二兎社公演４９『狩場の悲劇』に出演を予定しておりました門脇麦が、体調不良のため降板させて頂くこととなりました。出演を楽しみにして頂いていたお客様、関係者の皆様には、深くお詫び申し上げます」と謝罪のコメントが掲載された。

門脇は現在開催中の第３８回東京国際映画祭で最高賞を競うコンペティション部門に選ばれている映画「金髪」（１１月２１日、坂下雄一郎監督）にも出演しており、２７日にはレッドカーペットを歩く予定だったが、欠席となっていた。１１月４日に行われる同映画祭舞台あいさつへも参加キャンセルが発表されている。所属事務所は東京国際映画祭も体調不良による欠席だと説明した。