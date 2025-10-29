来年にピンク・レディーとしてデビュー50周年、ソロデビュー45年周年を迎える歌手増田惠子（68）が、来年2月6日に東京・有楽町アイマショウで「増田惠子・ソロデビュー 45thアニバーサリーコンサート『I Love Singingスペシャル！ 〜ソロシングル、カバー、そしてピンク・レディー』」を開催する。

増田は「早いもので、ソロデビューしてから45年という年月が流れました。2026年はピンク・レディーの50周年でもあり、私にとっては、とても大切なそして楽しい年になりそうです。そういう年だからこそ、初めての『事前セットリスト公開』という特別な企画のコンサートに挑戦します」と、当日に歌う全17曲の歌唱順まで発表した。

そして「歌手・増田惠子のヒストリーをたどり、ここから改めてのスタートとなるような楽しい夜にしたいです。みなさんをお待ちしております」とコメントしている。

セットリストは以下の通り。

＜1部＞＜1＞「すずめ」1stシングル＜2＞「時代」中島みゆきカバー＜3＞「ためらい」2ndシングル＜4＞「春よ、来い」松任谷由実カバー＜5＞「らせん階段」3rdシングル＜6＞「人生の扉」竹内まりやカバー＜7＞「女優」4thシングル＜8＞「涙のキッス」サザンオールスターズカバー＜9＞「最後の恋」10thシングル＜10＞「百万本のバラ」加藤登紀子

＜2部＞＜1＞「Stop ! In the Name of Love」シュープリームス＜2＞「It’s Too late」キャロルキング＜3＞「AVEC LE FEU」（フランスデビューアルバム収録曲）＜4＞「U F O」ピンク・レディー＜5＞「渚のシンドバッド」ピンクレ・ディー＜6＞「サウスポー」ピンク・レディー＜7＞「慕情」中島みゆき