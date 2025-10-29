女優の飯島直子（57）が29日、自身のインスタグラムを更新。放送中のCMで制服姿を披露していることにユーモアたっぷりにコメントした。

飯島は27日から放送されている日清ヨーク「ピルクル エイジングライフ」新CMで数十年ぶりというミニのプリーツスカートの制服姿を披露。「飯島直子です。57歳です」と校庭で縄跳びに挑戦し、「“いい歳して”って言うけど、あれって何歳のことなんでしょ？」という問い掛けが印象的なCMとなっている。

この日の投稿では「飯島直子です 57才です よく、『いい年して』って言うけどあれっていくつの事ですか？ 40？50？ 『いい年』って自分が『良い年』って思える事が本当の、『いい年』なんじゃないですか？」とCMのセリフをつづり、「なんてな。byピルクル」とアピール。

そして「目を覆いたくなるような突然の制服姿に、ドッスンドッスン縄跳び 大変失礼しましたが、ある意味、みんなに勇気を届けられたかな笑 わたし的には軽快に飛んでいるつもりでしたが、まさかの地球を揺らすほどの縄跳び」と自虐を交えて“制服縄跳び”に触れ、「たくさん、みんながメッセージをくれたので、勇気が出ました ありがとう」と温かい反響に感謝した。

「とはいえ、このセリフは とてもステキですね いくつになっても『いい年だ！』と思いがんばりたい みんなもドッスンドッスン一緒にがんばろうね」とファンへメッセージ。

フォロワーからは「あんなに制服の似合う57歳は直ちゃんだけですよ」「直ちゃん可愛すぎる 制服似合っているし若い 羨ましい」「直ちゃんの制服姿最高っす」「直ちゃんの制服姿にキュンだよー めちゃくちゃかわいい」「昨日CM見ました 直子さん制服姿かわいかったぁ」などのコメントが届いている。