「キットカット ホリデイサンタ」11月4日(火)よりシーズン限定で販売開始、「niko and … 」とのコラボアイテムも

ネスレ日本は、“サンタ型キットカット”の「キットカット ホリデイサンタ」を11月4日(火)からシーズン限定で販売開始する。今年は、プレゼント交換やパーティーシーンにおすすめの「ツリーボックス」や「パーティーボックス」など、新アイテム3種が登場する。

2022年以降、クリスマスシーズンの定番となった「キットカット ホリデイサンタ」は、ユニークな形状と華やかなパッケージで人気のシリーズ。また、「niko and …」とコラボレーションし、クリスマス限定アイテムのマグカップ、ハンカチ、キーホルダー、限定ドリンクなども展開される。

〈キットカットホリデイサンタ販売ラインアップ(価格は希望小売価格)〉

◆6個入り 税込540円

キットカットホリデイサンタ 6個入り

◆シェアバッグ 12個入り 税込1,080円

シェアバッグ 12個入り

◆ツリーボックス 8個入り 税込1,080円

ツリーボックス 8個入り

◆ハートオーナメント缶 3個入り 税込1,080円

ハートオーナメント缶 3個入り

◆パーティーボックス 35個入り 税込3,000円

パーティーボックス 35個入り

製品概要

〈「niko and …」コラボレーションアイテム〉

今年で2年目を迎える人気ブランド「niko and …」とのコラボでは、初の生活雑貨アイテムが登場。「キット、みんな笑顔になるよ。」をテーマに、お部屋やテーブルを華やかに演出するアイテムを展開する。

◆キットカット ホリデイサンタマグカップ 税込1,760円

キットカット ホリデイサンタマグカップ

◆キットカット ホリデイサンタプレート 税込1,540円

キットカット ホリデイサンタプレート

◆キットカット ホリデイサンタタオルハンカチ 税込880円

キットカット ホリデイサンタタオルハンカチ

◆キットカット ホリデイサンタアクセマルチケース 税込770円

キットカット ホリデイサンタアクセマルチケース

◆キットカット ホリデイサンタパッケージキーホルダー 税込990円

キットカット ホリデイサンタパッケージキーホルダー

◆キットカット ホリデイサンタアクリルキーチャーム 税込990円

キットカット ホリデイサンタアクリルキーチャーム

◆キットカット ホリデイサンタキャンディボール(直径6cm)税込550円/(直径8cm) 税込880円

キットカット ホリデイサンタキャンディボール

販売期間:11月4日(火)10:00〜在庫が無くなり次第終了

販売場所:「niko and …」全店舗(147店舗)、公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

〈キットカット ホロデイサンタ×「niko and …」コラボドリンクメニュー〉

◆ストロベリーバニララテ Made with KITKAT® ホリデイサンタ 税込650円

ストロベリーバニララテMade with KITKAT® ホリデイサンタ

◆ストロベリーバニラスムージー Made with KITKAT® ホリデイサンタ 税込650円

ストロベリーバニラスムージーMade with KITKAT® ホリデイサンタ

提供期間:11月4日(火)〜12月下旬(原材料が無くなり次第終了)

提供店舗:「niko and … COFFEE」全17店舗

甘いバニラとストロベリーの風味に、「キットカット ホリデイサンタ」をトッピング。真っ赤なストロベリーソースと、クリスマスツリーをイメージしたピスタチオホイップがクリスマス気分を盛り上げる。