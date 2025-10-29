「キットカット ホリデイサンタ」11月4日(火)よりシーズン限定で販売開始、「niko and … 」とのコラボアイテムも
ネスレ日本は、“サンタ型キットカット”の「キットカット ホリデイサンタ」を11月4日(火)からシーズン限定で販売開始する。今年は、プレゼント交換やパーティーシーンにおすすめの「ツリーボックス」や「パーティーボックス」など、新アイテム3種が登場する。
2022年以降、クリスマスシーズンの定番となった「キットカット ホリデイサンタ」は、ユニークな形状と華やかなパッケージで人気のシリーズ。また、「niko and …」とコラボレーションし、クリスマス限定アイテムのマグカップ、ハンカチ、キーホルダー、限定ドリンクなども展開される。
◆6個入り 税込540円
キットカットホリデイサンタ 6個入り
◆シェアバッグ 12個入り 税込1,080円
シェアバッグ 12個入り
◆ツリーボックス 8個入り 税込1,080円
ツリーボックス 8個入り
◆ハートオーナメント缶 3個入り 税込1,080円
ハートオーナメント缶 3個入り
◆パーティーボックス 35個入り 税込3,000円
パーティーボックス 35個入り
製品概要〈「niko and …」コラボレーションアイテム〉
今年で2年目を迎える人気ブランド「niko and …」とのコラボでは、初の生活雑貨アイテムが登場。「キット、みんな笑顔になるよ。」をテーマに、お部屋やテーブルを華やかに演出するアイテムを展開する。
◆キットカット ホリデイサンタマグカップ 税込1,760円
キットカット ホリデイサンタマグカップ
◆キットカット ホリデイサンタプレート 税込1,540円
キットカット ホリデイサンタプレート
◆キットカット ホリデイサンタタオルハンカチ 税込880円
キットカット ホリデイサンタタオルハンカチ
キットカット ホリデイサンタタオルハンカチ
◆キットカット ホリデイサンタアクセマルチケース 税込770円
キットカット ホリデイサンタアクセマルチケース
キットカット ホリデイサンタタオルハンカチ
◆キットカット ホリデイサンタパッケージキーホルダー 税込990円
キットカット ホリデイサンタパッケージキーホルダー
◆キットカット ホリデイサンタアクリルキーチャーム 税込990円
キットカット ホリデイサンタアクリルキーチャーム
◆キットカット ホリデイサンタキャンディボール(直径6cm)税込550円/(直径8cm) 税込880円
キットカット ホリデイサンタキャンディボール
キットカット ホリデイサンタキャンディボール
販売期間:11月4日(火)10:00〜在庫が無くなり次第終了
販売場所:「niko and …」全店舗(147店舗)、公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion〈キットカット ホロデイサンタ×「niko and …」コラボドリンクメニュー〉
◆ストロベリーバニララテ Made with KITKAT® ホリデイサンタ 税込650円
ストロベリーバニララテMade with KITKAT® ホリデイサンタ
◆ストロベリーバニラスムージー Made with KITKAT® ホリデイサンタ 税込650円
ストロベリーバニラスムージーMade with KITKAT® ホリデイサンタ
提供期間:11月4日(火)〜12月下旬(原材料が無くなり次第終了)
提供店舗:「niko and … COFFEE」全17店舗
甘いバニラとストロベリーの風味に、「キットカット ホリデイサンタ」をトッピング。真っ赤なストロベリーソースと、クリスマスツリーをイメージしたピスタチオホイップがクリスマス気分を盛り上げる。