¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Û¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡¤Þ¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥óµ¯ÍÑ¢ª¥À¥á²¡¤·ÅÀ¸¥¾å¡ÖÍ½ÁÛÄÌ¤ê¡×¤ÈÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤Ë£²¡½£¶¤Ç´°ÇÔ¤·¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò£²¾¡£²ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÎÂçÀª¤¬·è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£±¡½£²¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿£·²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÏÌµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿º¸ÏÓ¤Î¥Ð¥ó¥À¤Ïº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÈÆâÌî¥´¥í¤Î´Ö¤Ë£²ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢ÂçÃ«¤¬ÎÝ¾å¤Ë»Ä¤·¤¿Áö¼Ô¤ò¤¹¤Ù¤ÆÀ¸´Ô¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç£±¡½£´¡££³²ó°Ê¹ß¡¢ÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ë¤Ï¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨½Å¤¤£³ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤ò£³ÈÖ¼ê¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤ÎºÓÇÛ¤Ë¸·¤·¤¯¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î£³¡¢£´ÈÖ¤ËÏ¢Â³¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ£²¼ºÅÀ¡£¥Ó¥·¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ï£²µåÌÜ¡¢¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¤Ï½éµå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ï¤º¤«£³µå¤ÇÃ×Ì¿Åª¤Ê£²ÅÀ¤ò¸¥¾å¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈà¤Îº£Ç¯¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤Û¤ÜÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤¿£´°ÂÂÇ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÇÀþ¤òÄÀ¤á¤ë¤Ë¤Ï½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¡£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï£³£²»î¹ç¤Ç£²¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£´£°¡¢£±£°·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â£¹»î¹ç¤ÇÆ±£¸¡¦£³£±¤È°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¯À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü£²£·Æü¡ÊÆ±£²£¸Æü¡Ë¤ÎÂè£³Àï¤Ï±äÄ¹£±£¸²ó¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¡¢£¹¿Í¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Á´°÷ÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤â£´ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢£±¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤Î¤ËÂÇ¼Ô£´¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ£³°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÂÇ¤âµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢Á°½Ð¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÂè£³Àï¤Ï¡ÊÀèÈ¯¤ò´Þ¤á¤Æ¡Ë£±£°¿Í¤ÎÅê¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¤ï¤º¤«£±¡¿£³¤·¤«Åê¤²¤º¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇºÇ¤âµÙÍÜ¤ò¼è¤ì¤¿Åê¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤ÇÈà¤ËÍê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Îµ¯ÍÑË¡¤òà¤±¤óÀ©á¤·¡ÖµåÃÄ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ñ¶â¤ÏÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ê¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ë¡ËÍèµ¨»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë£±£³£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£°²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÇ¯Êð¤ÏÄË¤¤½ÐÈñ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï£²£°£²£¶Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£²Ç¯·ÀÌó¡£µß±ç¿Ø¤Ç¤ÏÅ´ÏÓ¤Î¥Ù¥·¥¢¤¬²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤·¤ÆÆñ¶É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡£