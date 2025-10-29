BTS¡¦RM¤¬APEC CEO¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡ÈK-POPÀ®¸ù¤ÎÈë·í¡É¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¡×¡¡¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤ËÎã¤¨¤Æ
BTS¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦RM¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¤Î´ðÄ´±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡Ô¼Ì¿¿¡ÕRM¡¢¥Ó¥·¥Ã¤È¥¹¡¼¥Ä¤ÇAPEC CEO¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë
10·î29Æü¡¢RM¤ÏAPEC¼óÇ¾²ñµÄ¤Î´ØÏ¢¹Ô»ö¤È¤·¤Æ³«¤«¤ì¤¿CEO¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç´ðÄ´±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£K-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢RM¤¬½é¤á¤Æ¤À¡£
·Ä½£¡Ê¥¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë·Ý½Ñ¤ÎÅÂÆ²¤Ç¡ÖAPECÃÏ°è¤ÎÊ¸²½ÁÏÂ¤»º¶È¤ÈK¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ö±é¤·¤¿RM¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ïº£¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÊ¸²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¡¹¤Ï¹ñ¶¤ò±Û¤¨¡¢Ê¸²½Åª¤ÊÏ¢ÂÓ¤ÈÊñÍÆ¤Î½ã¿è¤ÊÎÏ¤ÇÊÉ¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÁÏºî¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼K-POP¤Ê¤Î¤«¡© K-POP¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡© K-POP¤¬¶¯ÎÏ¤ÇÊñÍÆÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ê½Ð¤¹ÍýÍ³¤Ï¡¢K-POPÆÃÍ¤Î¡ÈÅý¹ç¤Î¸¶Íý¡É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Û¤Ê¤ëÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬¡¢K-POP¤È¤¤¤¦ÇÞÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³¤Ë°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖK-POP¤ò´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¡¦¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤Ë¤¿¤È¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌîºÚ¤äÆù¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ò¤Î¤»¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¥Ó¥Ó¥ó¥Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢K-POP¤â´Ú¹ñÆÃÍ¤ÎÈþ°Õ¼±¤ä´¶À¡¢À©ºî¥·¥¹¥Æ¥à¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤äR&B¡¢EDM¤È¤¤¤Ã¤¿À¾ÍÎ²»³Ú¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ×ÁÇ¤¬ÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÍ»¹ç¤·¡¢¿·¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¤²¿¤«¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
RM¤Ï¡¢¡ÖK-POP¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¤¢¤ëÊ¸²½¤¬Â¾¤è¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¡¢À¤³¦¤ÎÊ¸²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡È´Ú¹ñÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡É¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£BTS¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡ÈARMY¡É¤Î¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿Ï¢ÂÓ¤â¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢K-POP¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ê¸²½¤ÈÁÏÂ¤À¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡ÖK-POP¤Îµ±¤«¤·¤¤À®¸ù¤Ï¡¢Ê¸²½ÅªÂ¿ÍÍÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤³¤½¤¬¿ÍÎà¤ÎºÇ¤â°ÎÂç¤Ê²ÄÇ½À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸²½¤È·Ý½Ñ¤Ë¤Ï¹ñ¶¤âÀ®Ä¹¤Î¸Â³¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢Ê¸²½¤È·Ý½Ñ¤ò°¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤È¶¦ÌÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢APEC¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£À¤³¦¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÁÏÂ¤À¤¬²Ö³«¤¯¤è¤¦¡¢ºâÀ¯Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ê¸²½¤Ë¤âÅê»ñ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡ÖÊ¸²½¤È·Ý½Ñ¤Ï¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¶¯ÎÏ¤ÊÎÏ¤Ç¤¹¡£ÁÏºî¼Ô¤¬ÈË±É¤¹¤ë¤È¤¡¢Ê¸²½¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤Èþ³Ø¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¡¢¿¿¤ÎÍý²ò¤È´²ÍÆ¤ÎÆ»¤ò¾È¤é¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËRM¤Ï¡¢·Ý½Ñ²È¤È¤·¤Æ¤Î¿®Ç°¤ò¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤òÁÛÁüÎÏ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËËþ¤¿¤¹¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÍ·¤Ó¾ì¤Ç¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Î°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¶¦¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ëÍ¦µ¤¤È´õË¾¡¢¤½¤·¤Æ¿¼¤¤´¶Æ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²»³Ú¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£¤´À¶Ä°¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
RM¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þRM ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯9·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¡£2013Ç¯6·î¤ËBTS¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤ÊÆ¬Ç¾ÇÉ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ½é¤ËBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬RM¤Ç¡¢»öÌ³½êÂåÉ½¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯¤ÏBTS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖRM¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£BTS¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÈà¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJUNG KOOK¤â¡Ö»öÌ³½ê¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿¿ÍÊª¤È¤¤¤¨¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¡£½üÂâÆü¤Ï2025Ç¯6·î10Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£