¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¦¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£ö£ó¥ë¡¼¥¡¼¥º¡Û¹ÃæÃÒ¼Ó°á¡¢ÃæÅç¹Ò¤ÎÎ¾¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤¬¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë·òÆ®¤òÀÀ¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹£Ö£Ó¥ë¡¼¥¡¼¥º¥Ð¥È¥ë¡×¤¬£²£¹Æü¡¢³«Ëë¡££±£Ò³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì£´£¸Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡Ê¹ÈÁÈ¡Ë¹ÃæÃÒ¼Ó°á¡Ê£´£´¡áÅìµþ¡Ë¤È¥ë¡¼¥¡¼¥º¡ÊÇòÁÈ¡ËÃæÅç¹Ò¡Ê£³£±¡áÅìµþ¡Ë¤Î¥Á¡¼¥àÂåÉ½£²¿Í¤¬·òÆ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ãæ¤Ï¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÄÂÎÍ¥¾¡¡¢¸Ä¿ÍÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¿åÌÌ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£ÃæÅç¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥¡¼¥º¤ÎÊý¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥ë¡¼¥¡¼¥º¤¬´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²áµî£±£µÂç²ñ¤ÎÀïÀÓ¤Ï£¹¾¡£¶ÇÔ¤È¥ë¡¼¥¡¼¥º¤¬Í¥Àª¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿º£Âç²ñ½éÆü¤Ï¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤¬£µ¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥º£³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£