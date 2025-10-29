LE SSERAFIMサクラ、美ウエストライン大胆披露「世界が誇るビジュアル」「完璧すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/29】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が10月29日に、自身のInstagramを更新。デニムビスチェ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳人気K-POPメンバー「世界が誇るビジュ」話題のウエスト見せコーデ
サクラは、2025年10月24日にリリースした1stシングル「SPAGHETTI」のMVのオフショットを多数投稿。デニム素材のショートビスチェに赤のパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートで、鏡越しにセルフィー撮影した姿やポーズを決めている様子を投稿し、引き締まった美しいウエストを大胆に披露している。
この投稿には「スタイル抜群」「ウエスト美しすぎる」「世界が誇るビジュアル」「完璧すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】27歳人気K-POPメンバー「世界が誇るビジュ」話題のウエスト見せコーデ
◆LE SSERAFIMサクラ、デニムビスチェ姿を披露
サクラは、2025年10月24日にリリースした1stシングル「SPAGHETTI」のMVのオフショットを多数投稿。デニム素材のショートビスチェに赤のパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートで、鏡越しにセルフィー撮影した姿やポーズを決めている様子を投稿し、引き締まった美しいウエストを大胆に披露している。
◆LE SSERAFIMサクラの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「ウエスト美しすぎる」「世界が誇るビジュアル」「完璧すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】