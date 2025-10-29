【バック・トゥ・ザ・フューチャー デロリアン・DMC-12】 11月1日発売予定 価格：3,980円

レゴは組み立てモデル「バック・トゥ・ザ・フューチャー デロリアン・DMC-12」を11月1日に発売する。価格は3,980円。

「バック・トゥ・ザ・フューチャー デロリアン・DMC-12」はレゴで映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」シリーズの魅力的なタイムマシンを再現。「1」後半に登場した避雷針付きの姿に加え、「2」に登場したナンバープレートがオレンジ色で車輪が横向きになり、ミスター・フュージョンを搭載した飛行モードに変形するデロリアン、両形態をパーツ組み替えで再現できる。

排気口、コックピット、次元転移装置、時間計算機など、映画で見た車の特徴を再現。ドク・ブラウンとマーティ・マクフライのミニフィギュアを同梱。車に乗せることも可能だ。

