プライズフィギュア「BiCute Bunnies Figure―宝多六花 イースターバニーver.―」が2026年4月頃に展開予定
【BiCute Bunnies Figure―宝多六花 イースターバニーver.―】 2026年4月頃より展開予定
フリューは、プライズフィギュア「BiCute Bunnies Figure―宝多六花 イースターバニーver.―」を2026年4月頃に展開を予定している。
本商品は「劇場版グリッドマンユニバース」のキャラクター「宝多六花」をプライズフィギュア化したもの。同社プライズフィギュアブランド「BiCute Bunnies」シリーズから立体化され、全高31cmのBIGサイズ＋縫製網タイツが見どころとなっている。
＼#フリュープライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) October 29, 2025
『グリッドマン ユニバース』から六花のフィギュアがフリュープライズに初登場❣️
BiCute Bunnies Figure―宝多六花 イースターバニーver.―
ぴょこんとした耳やしっぽが超かわいい🐰🥚🌸
愛らしい姿の六花は26年4月頃～展開予定です✨@FURYU_prizeで続報を✅#BiCute pic.twitter.com/YguucLa52V
(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会