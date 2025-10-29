東北中央自動車道の新庄インターチェンジ付近に整備を目指す「道の駅」の検討会が28日、新庄市で開かれました。基本構想を来年（2026年）9月にまとめ、再来年（2027年）4月に基本計画の策定を始めることを決めました。



検討会には最上地方の8市町村の長や地元商工団体の関係者らが出席しました。

最上8市町村や地元商工団体は東北中央自動車道の新庄インターチェンジ付近に新たな道の駅を整備しようと2022年3月に検討会を組織しました。

しかし、おととし（2023年）の会合でインターチェンジから候補地への乗り入れを巡って委員の考え方に違いがあり、検討会での議論が中断されていました。こうした中、去年（2024年）からは最上8市町村の長らが検討会再開に向けて他県の先行事例などを学ぶ勉強会を開いてきました。

勉強会を通じて、道の駅の候補地や機能などに一定の方向性が見えたことから2年半以上中断していた検討会が28日、再開されました。





山科朝則新庄市長「交通の要所である新庄インターチェンジ付近の道の駅整備を最上地域だけでなく、広く公共施設として地域に資する取り組みを進めていきたい」会は冒頭のみ公開され、事務局の新庄市都市整備課によりますと、勉強会の結果として道の駅の候補地を新庄インターチェンジの南西エリアとすることや休憩・情報発信、地域交流や観光振興など、道の駅に盛り込むべき機能が報告されました。検討会は今後のスケジュールについて基本構想を来年9月にとりまとめて公表することや再来年（2027年）4月に基本計画の策定を始めることを確認しました。新庄商工会議所 柿崎力治朗会頭「一刻も早く決定してほしい」新庄市 山科朝則市長「一日も早く検討会を終了し、設置に向けて進んでいくことをミッションとして考えている」検討会では今後、自治体や商工団体などの作業部会で基本構想案をまとめる方針です。