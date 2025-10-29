トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のキャラクターをプリントしたトートバッグが発売。

【写真】スヌーピーや仲間たちをプリントした「ROOTOTE」のリサイクルコットントートを見る

「ROOTOTE」から発売！「PEANUTS」75周年アニバーサリーデザインのトート


コミック誕生75周年を記念したアートワークを採用した新作トートは、リサイクルコットンで作られているのが最大の特徴。「ベビールー」(1760円)と「トール」(2420円)の2種類あり、それぞれ6パターンの絵柄がプリントされている。

環境にやさしいリサイクルコットン使用


「ベビールー」は、財布やスマホ、ハンカチのほか、外側のあしらわれた2つのルーポケットにメモやペンなどを収納できる、小さいけれど頼もしいアイテム。ハンドルが長めに設定されているので、腕にかけて持てるのもうれしいポイントだ。

「ベビールー」(1760円)


カラフルなベースカラーに、王冠をかぶったスヌーピーや、コーンハットをかぶったピーナッツ・ギャング、75周年のプラカードを掲げたウッドストックなど、まるで75周年のお祝いパーティーをしているかのようなアートワークが施されている。

ベリー


ミント


アイボリー


ブルー


ベージュ


ピンク


必要なものだけ入れておくのに便利！




仕分けできるルーポケット


「トール」は、A4サイズの書類も余裕で入る収納力抜群のアイテム。ベビールーと同じく、薄手だけどしっかりと目がつまっていて、思いのほかタフだ。持ち手が長く、肩にかけられるから両手が空くのも便利！

「トール」(2420円)


カラー展開はベビールート同じ6色だが、プリントされている絵柄が異なる。「PEANUTS」がアメリカの新聞で連載されていたことにちなみ、75周年を一面で封じる新聞モチーフが描かれているなど、お祝いムードが炸裂したグラフィックが目を引く。

アイボリー


ベージュ


ミント


ベリー


ピンク


ブルー


A4が入る大きさ。普段よく使うサイズだから出番も多そう！


内側にもポケットあり


薄手でマチがないからたたむとコンパクトに


ルーポケット付き


かわいい色、デザインばかりで、どれにしようか迷ってしまうリサイクルコットンのトートシリーズ。「ROOTOTE」の店舗およびオンラインストア、Amazonや「PEANUTS」のオフィシャルグッズを取りそろえる「スヌーピータウン ショップ」にて、絶賛販売中だ。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC