スヌーピーや仲間たちをプリントした「ROOTOTE」のリサイクルコットントートが全部欲しくなるかわいさ！
トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のキャラクターをプリントしたトートバッグが発売。
【写真】スヌーピーや仲間たちをプリントした「ROOTOTE」のリサイクルコットントートを見る
コミック誕生75周年を記念したアートワークを採用した新作トートは、リサイクルコットンで作られているのが最大の特徴。「ベビールー」(1760円)と「トール」(2420円)の2種類あり、それぞれ6パターンの絵柄がプリントされている。
「ベビールー」は、財布やスマホ、ハンカチのほか、外側のあしらわれた2つのルーポケットにメモやペンなどを収納できる、小さいけれど頼もしいアイテム。ハンドルが長めに設定されているので、腕にかけて持てるのもうれしいポイントだ。
カラフルなベースカラーに、王冠をかぶったスヌーピーや、コーンハットをかぶったピーナッツ・ギャング、75周年のプラカードを掲げたウッドストックなど、まるで75周年のお祝いパーティーをしているかのようなアートワークが施されている。
「トール」は、A4サイズの書類も余裕で入る収納力抜群のアイテム。ベビールーと同じく、薄手だけどしっかりと目がつまっていて、思いのほかタフだ。持ち手が長く、肩にかけられるから両手が空くのも便利！
カラー展開はベビールート同じ6色だが、プリントされている絵柄が異なる。「PEANUTS」がアメリカの新聞で連載されていたことにちなみ、75周年を一面で封じる新聞モチーフが描かれているなど、お祝いムードが炸裂したグラフィックが目を引く。
かわいい色、デザインばかりで、どれにしようか迷ってしまうリサイクルコットンのトートシリーズ。「ROOTOTE」の店舗およびオンラインストア、Amazonや「PEANUTS」のオフィシャルグッズを取りそろえる「スヌーピータウン ショップ」にて、絶賛販売中だ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
