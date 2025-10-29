ÁêÀî¼·À¥¡¢ELT»ýÅÄ¹á¿¥¤È¡È10¿ôÇ¯¤Ö¤ê¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀÄ½Õ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÁêÀî¼·À¥¡Ê50¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Every Little Thing¤Î»ýÅÄ¹á¿¥¡Ê47¡Ë¤È¤Îµ×¤·¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀÄ½Õ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¡È10¿ôÇ¯¤Ö¤ê¡É¤È¤¤¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÁêÀî¼·À¥¡õ»ýÅÄ¹á¿¥
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö10¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËELT»ýÅÄ¹á¿¥¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¸÷Ê¸¼Ò¤Î¡ØFlash¡Ù¤Ë¤ÆÂÐÃÌ¤Ë¤Æ¡×¤Èµ¤·¡¢»¨»ï¤ÇÂÐÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Çò¤¤¥É¥Ã¥ÈÊÁ¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÁêÀî¤È¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤¿»ýÅÄ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¢³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¤ï¤¡ÀÄ½Õ¤¬¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¼ã¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¤Âå¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¥â¥Ã¥Á¡¼¤È¤ÎÂÐÃÌ³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢È¯Çä¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
