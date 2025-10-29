ドライビングプレジャーの基準をさらなる高みへ

10月31日より東京ビッグサイトにて一般公開されるジャパンモビリティショー2025のBMWグループ・ブースにおいて、限定モデル『BMW M2 CS』が日本初公開された。

【画像】0-100km/hは3.8秒！軽量&ハイスペックな限定車『BMW M2 CS』日本初公開 全31枚

M2 CSはMツインターボ技術を搭載した高回転型直列6気筒エンジンを搭載、最高出力395psを6250rpmで発揮、BMW M社のプレミアム・スモール・コンパクト・セグメントの高性能スポーツカーとして、純粋なドライビングプレジャーの基準をさらなる高みへと引き上げる。



BMW M2 CS 山田真人

CFRP（炭素繊維強化プラスチック）の使用を含む軽量化技術の適切な採用により、M2 CSの重量は標準モデルに対して約30kgの軽量化を達成した。

これらの結果、0-100km/h加速は3.8秒、80〜120km/hへの中間加速は3.4秒を達成、最高速度は302km/h（速度リミッター作動）に達する。

8mm下がった車高がもたらす精悍なエクステリアには、数々のCFRP製パーツとMエクステリア・ミラー・キャップ、Mカーボンルーフ、CS専用リア・ディフューザーといったディテールを備える。

インテリアには、高級感あるアルカンターラによるスポーティな質感と革新的な軽量設計を融合。CFRP製センターコンソールや、Mカーボン製フロント・バケットシート（メリノレザー仕上げヒーター付き）も装備されている。