冬のおしゃれが変わる！沖田 愛加×Andemiuの艶やか新作コレクション

冬の装いをワンランクアップさせたいなら、Andemiuの新作コラボは見逃せません♡フリーアナウンサーの沖田 愛加さんと Andemiuがタッグを組み、“冬の特別なシチュエーションに合わせて着こなしたい！”をテーマに開発したワンピースとミニスカートの2アイテムを、2025年11月21日（金）12:00～発売予定です。艶やか素材と洗練シルエットで、冬の装いに“華”を。

ベロア質感ワンピースで冬の夜を華やかに

価格：14,300円（税込）



「ベロアキリカエラインワンピース」は、沖田 愛加さんのこだわりが詰まった1着です。温かみと上品な光沢を持つベロア生地を用い、インナーを拾いにくく、柔らかな着心地が魅力です。

背中を美しく魅せるバックオープンやウエストシェイプされたフィット＆フレアシルエットで、レストランや美術館など冬の夜の装いにぴったり。

襟元の共布リボンは、チョーカー風にもアレンジ可能な遊び心も添えています。

サイズ：フリー／フリープラス丈（カラー展開：チャコール／ブラウン）

冬ニット×プリーツミニスカートで足元まで美しく

価格：19,900円（税込）



「アシメプリーツミニスカート」は、冬のふんわりトップスと合わせても重くならないミニ丈がポイント。

グレーとベージュの2色で、ツイードタイプとソリッドタイプの2パターンを展開。

アシンメトリーな太めプリーツがシンプルスタイルを格上げし、タイツ＆ショートブーツやロングブーツで足元まで美しく演出できます。

サイズ：S／M（カラー展開：グレイ／ブラウン）

冬スタイルに“特別な1枚”を添えて

この冬、Andemiuの沖田 愛加コラボコレクションで、いつもの装いにほんの少しの特別感をプラスしてみて。

ワンピース、ミニスカートともに11月21日（金）12:00より公式WEBストアand STおよび全国のAndemiu全店舗にて発売予定。

艶やかな質感とこだわりのシルエットが、あなたの冬のシーンを彩ってくれます♪20代・30代の働く女性にこそ似合う上品で自信に満ちた装いをぜひ！