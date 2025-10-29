「ブルマのバイク乗ってると結構声かけられるんだけど、聞かれるのは絶対に『これいくらするの？』わざわざ追いかけてきたり

あと絶対に声かけてくるのはオジサンだけど、ワシもオジサンなので、オジサン同士何も問題ない

若い子はドラゴンボール見たことない人多いしね」



【写真】真横から見ると、CAPSULE CORP.の文字まで！

こんなポストをされたのは、がるる Out of Base（@outofbase）さん。



投稿には『ドラゴンボール』に登場するキャラクター・ブルマが乗っていた“あのバイク”を再現したモデルが写っています。



街なかでもひときわ目を引く独特のフォルムに、SNSでは「再現度が高すぎる！」「実際に走ってるの見たい！」と大きな話題になりました。



「夢が詰まってる」

「オジサン世代はみんなテンション上がるやつ！」

「これ乗ってるだけで声かけられないわけがない」

「外国人観光客も絶対写真撮るやつ！」



こんな声も寄せられました。ブルマのバイクを実際に走らせている、がるるさんにお話を伺いました。



――バイクは、購入されたのですか？



「実際に販売されているものです。こちらが販売元です。静岡と横浜に代理店があります」



――初めてこのブルマバイクに乗った時のご感想は？



「思ったよりもパワフルで、乗ってて気持ちいい！街なかの人々の視線が刺さりまくって恥ずかしいｗ」



――実際に声をかけられることも？



「交差点での信号待ちで、他のバイクの方と隣になったときに話しかけられることが多いですね。バイクパーツ屋に行くと、止めておくだけでモテモテになります。バイク好きな方は、ほとんどの方が市販されているのを既に知っていて、『買っている人初めて見た』という感じで声かけてくれます。浅草や秋葉原を通ると、外国人には100％写真を撮られますｗ」



――「オジサンに声をかけられる」そうですが。



「声をかけてくる方は、やはり世代的にドラゴンボールをリアルタイムで見ていた方が多いと思います。伊達にオジサンではないですねｗ 女性は見向きもしない感じです」



――「これいくらするの？」と聞かれることもあるんですね。



「私が購入したときには、車両本体価格が150万円ぐらいで、それに登録諸費用がかかる感じです」



――他のバイクに比べて乗り心地や性能は？



「乗り心地は最悪です。極端な前傾姿勢を強いられ、手首が痛くなるのでそこが辛いです」



がるる Out of Baseさんは「私以外にも、日本でも何人か購入されている方がいらっしゃいます。気になった方はぜひ購入しましょう！」と話してくれました。



世代を超えて愛され続ける『ドラゴンボール』の世界を、現実の道路で体現している一台でした。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）