²þÌ¾¤«¤é1Ç¯¡Ä°ìºòÇ¯·ëº§¤·¤¿33ºÐÂç²Ï½÷Í¥à·»Ëåá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Ê¡¢7Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Î⁉¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡ÖÎÞ½Ð¤½¤¦¡×
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤Ç·»Äï¤ò±é¤¸¡Ä
¡¡½÷Í¥¤ÎµÜÆâ¤Ò¤È¤ß(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬ÈäÏª¤·¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Îà·»Ëåá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡µÜÆâ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇNHK¼¯»ùÅçÊüÁ÷¶É³«¶É90Ç¯´ë²è¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤ß¤¿¤¤¡ª¼¯»ùÅç¤ÎÌ¾ÈÖÁÈ¡×¤Î»ëÄ°¼ÔÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÀ©ºîÅý³ç¤ÎÝ¯°æ¸¤µ¤ó¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¼¯»ùÅç¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¾¶¿¤É¤ó¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÎëÌÚ¤µ¤ó¤È¤ÏÀ¾¶¿¤É¤ó°ÊÍè¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¡Ø·»¤µ¤¡¡Ù¤Ç¡¢Ëå¤Î¶×Ìò¤ò±é¤¸¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤»¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÎëÌÚ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦À¾¶¿Î´À¹¤ÎËå¡¦»ÔÍè¶×Ìò¤ò±é¤¸¤¿´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂº¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤»¤´¤É¤ó¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¡¢7Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Î⁉⁉¡×¡Ö¸Î¶¿¤Ë¶Ó¤Ã¤Æ»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Þ¤ÀÌ¾Á°¤Ë´·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÎÞ½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÜÆâ¤Ï¡ÖºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¡×¤ÎÌ¾¤Ç15ºÐ¤À¤Ã¤¿2008Ç¯¤Ë½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£19Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎËåÌò¤Ç½Ð±é¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£23Ç¯¤Ë¤Ï°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£ºòÇ¯11·î11Æü¤Ë17Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢ËÜÌ¾¤ÎµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£