【お得】97.8％が“食費の値上げ”実感…ファミマ「1個買うと、1個もらえる」人気お菓子やカップ麺も対象に
ファミリーマートは、対象商品を1個買うと対象の商品と引き換えられる無料引換券を1枚プレゼントする、秋の「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国の店舗で開催している。
【写真】チョコパイ、プリングルズ、カップヌードルも対象に…「1個買うと、1個もらえる」第1週ラインアップ
今回は「パウダー250% ハッピーターン」を買うと「無限のり小袋・無限エビ小袋」や「クランキースリムパック」「ガーナスリムパック」などの人気のお菓子類がもらえるなど、ちょっとした休憩時間もおトクに楽しめるラインアップ。また、街中の自動販売機で200円を超える飲料が登場するなどの身近な価格変化もある中で、買う対象として11種・もらえる対象として11種のペットボトル飲料も対象となっている。
背景には、2025年10月に約3000品目が一斉値上げされるなどの“物価高”の影響がある。「コンビニの節約利用に関する調査」では、84.9％が物価高を実感し、そのうち97.8％が「食費の値上がり」を感じていると回答。さらに、自動販売機価格の上昇もあわせて、買い物の際に節約を意識していると回答した人は84.8％にのぼり、”節約を意識した買い物”が常識化しつつある状況が明らかとなった。
また、ファミペイ限定の特別企画として、アプリ決済で「ユンケルローヤルD3 50mL」を購入すると、「ユンケルローヤル錠 2錠」の無料引換クーポンが2枚もらえる企画も同時開催。
第1週の発券対象期間は10月28日〜11月3日、引換対象期間は11月4日〜10日。第2週はそれぞれ11月4日〜10日、11月11日〜17日が該当する。詳細は公式サイトで確認できる。
