「47都道府県どら焼き」梅田に集結 あんスイーツ220種類 歴史ある銘店から新感覚まで【メニュー例あり】
大阪の阪急うめだ本店で、あん好きによるあん好きのための人気イベント『第11回 時をかけるあん』が、きょう29日に開幕した。
今回は「あん×○○」をテーマに、歴史ある銘店から新感覚あんスイーツが大集結。全国から約150ブランド、220種類以上が登場する。
「あん×〇〇」では、あん×フルーツ（フルーツ大福）、あん×コーヒー、あん×煎餅、さらにあん×芋や栗などに注目。さらに、全国からユニークなどら焼きが集結する人気企画「47都道府県どら焼き」が今年も実施される。
■『第11回 時をかけるあん』
期間：2025年10月29日（水）〜11月3日（月・祝）
場所：阪急うめだ本店 9階 祝祭広場 ※催し最終日は午後5時終了
※メニュー例
一心堂（阪急うめだ本店初登場）
シャインマスカット大福とふわどらのパフェ：692円（税込）
モンブラン大福と柿とふわどらのパフェ：692円（税込）
一心ふわどらさつまいもあんバタークリーム（1個）：357円（税込）
とらや
黒香珠（こっこうだま）（1個）：540円（税込）
SHIRO SASARAYA（シロササラヤ）
あんとろべい（3個入り）：648円（税込）
米菓匠 鼎庵（ていあん）
秋田あんごま煎餅 あんべぇ（1枚）：250円（税込）
小倉山荘
花いづく（6個入り）：1188円（税込）
氷とお芋の専門店 らんらん（阪急うめだ本店初登場）
おいものパルフェ（1杯）：825円（税込）
あんぽてタルト（黄金・紫）（1個）：584円（税込）
ひよ子本舗吉野堂
栗ひよ子（7個入り）：1815円（税込）
小布施堂
モンブラン（栗羊羹入）（1個）：800円（税込）
栗かのこどら焼き（1個）：357円（税込）
赤福
燦SUN マロン餅（5個入り）：1200円（税込）
赤福 五十鈴茶屋
さつま芋コルネ（1個）：350円（税込）
藤田チェリー豆総本店
かす巻（1本）：540円（税込）
京らく製あん所
シベリア虎嘯（こしょう）（1個）：378円（税込）
玉嶋屋
シベリア（1個）：411円（税込）
加賀菓子処 御朱印
和ふぅパイ栗（1個）：270円（税込）
和ふぅパイ小豆（1個）：216円（税込）
一六本舗
クルミーユ（1個）：152円（税込）
明正堂
餅あんパイ（1個）：324円（税込）
菓匠庵白穂
和菓子屋のあんどーなつ（5個入）：864円（税込）
山田桂月堂
芋ドーナツ（1個）：195円（税込）
