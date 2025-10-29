韓国の李在明大統領からトランプ米大統領に対して「金の冠」が贈られた/Andrew Harnik/Getty Images

（ＣＮＮ）アジア歴訪中のトランプ米大統領が２９日、韓国に到着した。トランプ氏はこの日、アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議にあわせて開催される昼食会に出席するほか、韓国の李在明（イジェミョン）大統領との会談も予定されている。

だが、注目を集めるのは、３０日に予定されている中国の習近平（シーチンピン）国家主席との会談だ。両首脳は、世界経済に影響を与える可能性のある通商協定について協議するとみられている。

トランプ氏は日本では、高市早苗首相と互いに賛辞を送り合い、レアアース（希土類）に関連した協定に署名した。和やかな雰囲気の日米首脳会談では、故・安倍晋三元首相のゴルフパターが贈られる場面もあった。

トランプ氏は韓国到着後、慶州国立博物館で、韓国の李大統領から新羅時代の「金の冠」の複製を贈られた。

トランプ氏は贈り物について「とても特別だ」と述べた。

この複製は古代の新羅の金の冠をもとにしており、国立中央博物館によると、当時の王や支配階級の「神聖な権威と絶対的支配」を象徴していたという。

韓国大統領府は、今回の贈り物について、韓米両国が協力して築く、朝鮮半島の平和共存と共同繁栄の新時代を象徴するものだと説明している。