£µÂåÌÜ±ß³Ú¤µ¤ó¤Î½½¼·²ó´÷Ë¡Í×¡¡»°Í·Äâ¹¥³Ú¡¢¡Ö³Ú²°¤Ç¤¤¤Þ¤À¤Ë»×¤¤½ÐÏÃ¤¬¤Ç¤ë¤Î¤Ï£µÂåÌÜ¤À¤±¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î»°Í·Äâ¹¥³Ú¤È£·ÂåÌÜ»°Í·Äâ±ß³Ú¤¬£²£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç»Õ¾¢¤Î£µÂåÌÜ»°Í·Äâ±ß³Ú¤µ¤ó¤Î½½¼·²ó´÷Ë¡Í×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Äï»Ò¤äÂ¹Äï»Ò¤é¡¢°ìÌç¤ÎÍî¸ì²È£³£°¿Í¤È°äÂ²¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢±ß³Ú¤µ¤ó¤ÎÊèÁ°¤Ë¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÊèÁ°¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹¥³Ú¤Ï¡Ö¡Ø¾ÐÅÀ¡Ù¤Î³Ú²°¤Ç¤¤¤Þ¤À¤Ë»×¤¤½ÐÏÃ¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢£µÂåÌÜ¤Î»Õ¾¢¤À¤±¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë±ß³Ú¡¢±ß³Ú¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤Â¸ºß¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£µÂåÌÜ±ß³Ú¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ÐÅÀ¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¤òÌ³¤á¡¢³èÌö¡££²£²Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿£¶ÂåÌÜ¤â¡Ö¾ÐÅÀ¡×¤ÎÂç´îÍø¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£º£Ç¯£²·î¤Ë£·ÂåÌÜ¤ò½±Ì¾¤·¤¿£·ÂåÌÜ¤Ï»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë£µÂåÌÜ¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¹¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÊÇ¯¤Î¡ËÎ¥¤ìÊý¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö£µÂåÌÜ¤â£¶ÂåÌÜ¤â¡¢±ß³Ú¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤È´é¤¬Á´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄÁ¤·¤¤Â¸ºß¡£Áá¤¯¡Ê±ß³Ú¤È¤¤¤¦Ì¾À×¤Î¡Ë¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¿È¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç»Õ¾¢¤Ç¡¢£¶ÂåÌÜ¤¬£·£¹Ç¯¤Ë»àµî¤·¤Æ¤«¤é¸å·Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ö»°Í·ÄâÔ¤À¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö£²£°£²£¸Ç¯¤¬£¶ÂåÌÜÔ¤À¸¤Î£µ£°²ó´÷¡££¶ÂåÌÜ¡Ê±ß³Ú¤µ¤ó¡Ë¤â¼·²ó´÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸£¹·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÂç¡¹Åª¤Ë¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤É¤ó°ìÌç¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£±£±·î¤ÎÎ¾¹ñ´óÀÊ¡Ê£±£±·î£±Æü¡Á£±£µÆü¡¢¤ª¹¾¸ÍÎ¾¹ñÄâ¡Ë°ìÌç²ñ¤Ç¤Ï£µÂåÌÜ±ß³Ú¤µ¤ó¤Î½½È¬ÈÖ¥Í¥¿¤ò¥È¥ê¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¡£±ß³Ú¤Ï£±£±·î£±Æü¡¢¹¥³Ú¤Ï£±£±Æü¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£