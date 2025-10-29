Ｊ１柏は２９日、柏市内でルヴァン杯決勝広島戦（１１月１日・国立）へ向けた調整を非公開で行った。ここまで５得点を記録して、同大会得点王のＦＷ垣田裕暉は「いつも通りレイソルらしいサッカーができれば。みんないつも通りやれている」と平常心を強調した。

優勝すれば２０１３年以来１２年ぶりのリーグ杯タイトル獲得。Ｊ全６０クラブが参加するトーナメントの頂点まであと一歩まで来たが「いつも通りですかね。走って戦って体張って、ゴールに向かったプレーをみせられれば」と冷静に語った。

「もちろん、点は取りたいですけど」と得点王らしくゴールを渇望したが、あくまでも「チームが勝つために前半、試合を作ってあげないといけないので。その段階で前線で攻撃も守備も起点になれれば」と一心不乱にタイトルへの思いを口にした。

決勝の相手・広島とは今季リーグ２試合で２分け。直近の対戦（９月２８日・第３１節）ではスコアレスドローに終わっている。「堅いチームで、なかなかゴールを割らせてくれない。自分たちがじれずにどれだけ攻め続けられるか。失点してしまうと相手は堅いので苦しくなる。失点しないで相手を攻め続けられるか」と警戒した。

自身がマッチアップするだろう日本代表ＤＦ・荒木隼人を中心とした相手の強力センターバック陣には「実力のある素晴らしい日本トップレベルのスリーバックだと思う」と尊敬。その上で「今自分たちがやっているサッカーで、どれだけあの堅い守備を崩せるのか楽しみ。また、ああいう舞台で試せるのがとても楽しみなので、自分たちのサッカーを表現したい」と真っ向勝負を誓った。