東根市の温泉街で今週末、「温泉とコーヒー」をテーマにした大規模なイベントが開かれます。イベント開催のために市内に移住したという29歳の男性が中心となって若者や温泉街の人たちとともに準備を進めています。



コーヒー豆を挽く音が響いているのは温泉旅館の一室です。



縁と縁・大崎雄哉さん「温泉×コーヒーという新たなブランド価値を付けてぜひ多くの方にコーヒーを楽しみながら温泉も楽しんでほしい」





東根市の「さくらんぼ東根温泉」で11月1日と2日に開かれるのが「湯けむりと珈琲フェス」です。温泉街の活性化を図ろうと初めて企画されました。打ち合わせ「ここの道路が封鎖されてここにバーッと店が並ぶ」「お祭りみたいに」温泉街の3つのエリアに県内のほか、宮城県や静岡県など県外の人気コーヒー店あわせて28店が集い、各店こだわりの一杯を飲み比べることができます。そのほか、パンや焼き菓子、ハンドメード品の販売なども含め2日間で合計110店以上が並びます。30店近いコーヒー店が一堂に集まるイベントは県内では珍しいといいます。旅館や日帰り入浴施設では、カフェインがほとんど入っていないカフェインレスコーヒーも提供されます。旅館関係者「おいしい」「フルーティー」縁と縁・大崎雄哉さん「妊婦さんや授乳中の方でも飲めるようにコーヒーをカフェインレスにした」イベントの実行委員長を務める大崎雄哉さん（29）。新潟県出身で山形大学を卒業後、民間企業での勤務を経て、おととし、仙台市でキッチンカーの運営などの事業を立ち上げました。仕事で東根市を訪れる中で温泉街を活性化したいという思いが芽生え、ことし7月から東根市内に移住してイベントの準備に本格的に取り組んでいます。縁と縁・大崎雄哉さん「温泉の皆さん、地域の方々を含めて東根温泉をどうにかしたいと思う人がすごく多い。地元の方々と我々のような新しく何かをしようとしている人たちが手を組んでこういった取り組みをすることでより温泉を盛り上げていくことができれば」東根温泉協同組合によりますと、さくらんぼ東根温泉は最盛期の1993年には27軒の旅館がありましたが、新型コロナウイルスによる客足の落ち込みなどで現在、7軒まで減少しました。旅館の関係者はイベントが東根温泉の活性化につながることを期待しています。のゝか本郷館・加藤俊明社長「たくさんの方々が関わって実現できるイベント。感謝しかないが、お客様から喜んでもらうのが一番の目的なのでぜひ成功させたい」イベントの準備の様子をSNSで発信したところ、運営に協力したいという大学生、高校生、中学生が100人以上集まりました。そのうちの1人、天童市出身で福島大学の3年生・後藤郁香さん（20）です。福島大学3年・後藤郁香さん「小さい頃から日帰りの温泉によく来ることがあったのでこの温泉街には来ていたが、歩いてみると現状はちょっと寂しいと感じた。東根温泉を盛り上げたい気持ちもあってプロジェクトに参加している」大崎さんは、イベントを足がかりに温泉街の活性化に向けた新たな挑戦ができる環境をつくっていきたい考えです。縁と縁・大崎雄哉さん「今回のイベントは元々1回で終わらせないことが一番の鍵。新しいことができる環境を整えながら次のイベントを皆さんで創り上げていく。また次もという形で事業者だけでなくいろいろな方を巻き込んでイベントを継続できたらいい」イベントは11月1日、2日に開かれます。いずれも午前10時から午後4時までです。