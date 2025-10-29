交通事故などで家族を亡くした犯罪被害者遺族たちへの支援を考えるシンポジウムが仙台市で開かれました。交通事故で娘を失った山形県内の女性など遺族たちの思いを取材しました。



子ども2人を殺害された市川武範さん「妻の言葉は私は犯人を許さない。自殺して逃げやがって。絶対に許さない。犯人の親も許さない。呪ってやる。呪い殺してやる。地獄に逃げたって絶対に地獄まで追いかけてやる。地獄に逃げても呪い殺してやる。そんな毎日を被害者は送っている。助けてほしい」





事件後の妻の言葉を話すのは、長野県の市川武範さん（60）です。2020年、市川さんの自宅に暴力団組員の男が押し入り、自宅にいた長女と次男が殺害されました。犯人はその後、自殺しています。子ども2人を殺害された市川武範さん「事件から3週間後近所の人に怒鳴られてしまった。『謝って歩くのが当たり前だろ近隣歩き回ったって1時間で済むだろうお前は何を考えている』そんな出来事があり私の張りつめていた心は壊れてしまった」このシンポジウムは、交通事故や犯罪被害で家族を亡くした遺族の支援について考えようと開催されたものです。出席者の1人、山形市の渡辺理香さん（64）。渡辺さんは1996年7月、当時小学1年生だった娘の祥子さんを交通事故で亡くしました。娘を事故で亡くした渡辺理香さん「食事の支度をすれば祥子の食器が並ばないことが辛く洗濯をすれば祥子の服がないことが悲しく一つ一つが娘がこの世にいないことを突きつける作業だった」渡辺さんは事故後から30年近くにわたって被害者遺族の思いを伝える活動に取り組んでいます。現在は山形県内の交通事故遺族でつくる「こまくさの集い」の代表を務め、遺族を支えています。娘を事故で亡くした渡辺理香さん「情報を必要な時期に被害者が得ることにより次々と降りかかるできごとに心の準備をし後悔のないように対処することができ不用意に深く傷つけられることを避けられるのではと思う」被害者や遺族は事件後、取り調べや裁判への対応を余儀なくされます。それに加えて保険の手続きや行政手続きなど、苦しみの中で数々の対応に追われているのが実情です。シンポジウムでは、被害者や遺族の負担を減らすために1か所で支援の情報を入手し手続きを受けられるワンストップの支援体制構築が必要といった意見が出されました。娘を事故で亡くした渡辺理香さん「被害者が守られていない状態が今もある。加害者は守られているが被害者は置き去りの状態が続いている。被害者が今どんな状況にいるのか心に寄り添ってほしい。理解していただこうとは思っていない。少しでも寄り添っていただきたい」これからも被害者遺族の支援活動に取り組み続けていく渡辺さん。「まずは被害者がどんな支援を求めているのかを知ってほしい」と訴えています。