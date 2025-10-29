メインシナリオ・・・買い先行、0.6629突破に注目。14日以降、0.6500を挟んでのもみ合いが続いていたが、27日に上伸し21日線を上抜くと、今日は0.66台に乗せてきた。目先、買いが先行しそうだ。9月30日・10月1日の高値0.6629が最初の関門。同水準を上抜くと、9月17日に付けた年初来高値0.6707がターゲットになる。年初来高値を更新するようなら、昨年10月21日の高値0.6723や昨年10月11日の高値0.6759を試すことになる。



サブシナリオ・・・売りが優勢となれば、一目均衡表の雲の下限0.6561付近が支持になる。雲を下抜くと、節目の0.6500の攻防になる。0.64台に沈むと、14日の安値0.6440が視野に入る。安値更新となれば、8月21・22日の安値がある0.6415や節目の0.6400を目指そう。



