　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


53958.06　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
53771.89　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
53298.30　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
51404.77　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

51307.65　　★日経平均株価29日終値

50996.28　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
50032.99　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
49881.37　　6日移動平均線
49511.25　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
49453.64　　均衡表転換線(日足)
49185.50　　新値三本足陰転値
48220.68　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
47885.31　　均衡表基準線(日足)
47617.73　　25日移動平均線
46624.07　　均衡表転換線(週足)
46107.92　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
45724.21　　ボリンジャー:-1σ(25日)
45445.07　　13週移動平均線
44248.35　　均衡表雲上限(日足)
44009.84　　均衡表基準線(週足)
43992.77　　75日移動平均線
43830.68　　ボリンジャー:-2σ(25日)
42669.47　　ボリンジャー:-1σ(13週)
42570.83　　均衡表雲下限(日足)
42182.85　　26週移動平均線
41937.16　　ボリンジャー:-3σ(25日)
40036.81　　200日移動平均線
39893.87　　ボリンジャー:-2σ(13週)
38257.77　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37118.26　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36609.76　　均衡表雲下限(週足)
35051.10　　均衡表雲上限(週足)
34332.70　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30407.63　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　95.54(前日89.96)
ST.Slow(9日)　　88.82(前日81.85)

ST.Fast(13週)　 94.24(前日93.32)
ST.Slow(13週)　 93.38(前日93.08)

［2025年10月29日］

株探ニュース