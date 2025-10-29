

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





53958.06 ボリンジャー:＋3σ(26週)

53771.89 ボリンジャー:＋3σ(13週)

53298.30 ボリンジャー:＋3σ(25日)

51404.77 ボリンジャー:＋2σ(25日)



51307.65 ★日経平均株価29日終値



50996.28 ボリンジャー:＋2σ(13週)

50032.99 ボリンジャー:＋2σ(26週)

49881.37 6日移動平均線

49511.25 ボリンジャー:＋1σ(25日)

49453.64 均衡表転換線(日足)

49185.50 新値三本足陰転値

48220.68 ボリンジャー:＋1σ(13週)

47885.31 均衡表基準線(日足)

47617.73 25日移動平均線

46624.07 均衡表転換線(週足)

46107.92 ボリンジャー:＋1σ(26週)

45724.21 ボリンジャー:-1σ(25日)

45445.07 13週移動平均線

44248.35 均衡表雲上限(日足)

44009.84 均衡表基準線(週足)

43992.77 75日移動平均線

43830.68 ボリンジャー:-2σ(25日)

42669.47 ボリンジャー:-1σ(13週)

42570.83 均衡表雲下限(日足)

42182.85 26週移動平均線

41937.16 ボリンジャー:-3σ(25日)

40036.81 200日移動平均線

39893.87 ボリンジャー:-2σ(13週)

38257.77 ボリンジャー:-1σ(26週)

37118.26 ボリンジャー:-3σ(13週)

36609.76 均衡表雲下限(週足)

35051.10 均衡表雲上限(週足)

34332.70 ボリンジャー:-2σ(26週)

30407.63 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 95.54(前日89.96)

ST.Slow(9日) 88.82(前日81.85)



ST.Fast(13週) 94.24(前日93.32)

ST.Slow(13週) 93.38(前日93.08)



［2025年10月29日］



