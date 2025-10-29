藤本美貴、高級ブランドのバッグを合わせたクールな“ママコーデ”を紹介「可愛過ぎる」「20代にしか見えない」「オシャレ」
タレントの藤本美貴（40）が28日、自身のインスタグラムを更新。ジャケットにデニムを合わせた秋服コーデを披露した。
【写真】シャネルをさりげなく取り入れた藤本美貴の私服
藤本は「久しぶりに私服でジャケット シンプルで着やすい」とつづり、ダークカラーのジャケットに淡いデニム、高級ブランド「シャネル」のデニムバッグを合わせた、カジュアルながらも洗練された秋の装いを紹介している。
こなれ感ときちんと感を両立した秋コーデに、ファンからは「ミキティ可愛過ぎる」「可愛い ミキティー！20代にしか見えない」「オシャレ」「ミキティの抜け感のあるセンス大好きです」などの反響が集まっていた。
【写真】シャネルをさりげなく取り入れた藤本美貴の私服
藤本は「久しぶりに私服でジャケット シンプルで着やすい」とつづり、ダークカラーのジャケットに淡いデニム、高級ブランド「シャネル」のデニムバッグを合わせた、カジュアルながらも洗練された秋の装いを紹介している。
こなれ感ときちんと感を両立した秋コーデに、ファンからは「ミキティ可愛過ぎる」「可愛い ミキティー！20代にしか見えない」「オシャレ」「ミキティの抜け感のあるセンス大好きです」などの反響が集まっていた。