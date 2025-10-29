前西武監督の松井稼頭央氏（50）が28日放送のBSフジ「プロ野球 レジェン堂」（火曜後10・00）にゲスト出演。知名度と人気が急上昇した若手選手時代、密かに気にしていたことを明かした。

PL学園（大阪）時代に1年春の大会から投手としてベンチ入りし、3年時にはエースだった松井氏。1993年夏の大阪府大会は決勝戦で敗れて甲子園出場を逃したが、同年ドラフト3位で指名された西武では最初から野手でスタートし、日米通算2705安打、465盗塁をマークした。

1996年に出場した日米野球では4試合で18打数10安打の打率.556、5盗塁をマーク。敵将からは「松井（秀喜）とリトル松井を米国に連れて帰りたい」との賛辞を受け、シーズンオフには人気テレビ番組の「筋肉番付」でスポーツ万能ぶりを見せつけて優勝した。ビジュアルの良さもあって女性人気も急上昇。一気に人気選手となった。

その後、松井氏が密かに気にしていたのが、若手選手を中心としたインタビューやグラビア満載の雑誌「プロ野球ai」におけるランキング形式のコーナー「いま光っているヒーローたち」だった。

「なかなか1位になれなかったんっすよ…。あれ、なかなか1位になれなくて。1位じゃないんやったら取材いらないでしょ！みたいな。1位になかなかなれなかったんっすよ…」と、懐かしそうだが、いまだにどこか悔しそうでもある可愛い松井氏。

「やっぱね…。由伸もいましたしね…」と慶大から1997年ドラフト1位で巨人入りし、プリンス的な扱いだった同学年の高橋由伸氏（50）の存在を挙げ、ランキング結果は「凄い気にしてましたもん。絶対見るんですよ。今月、俺、何位かなって。なんやねん！1位ちゃうんか！って…」と笑わせていた。