お笑い芸人のやす子さんが自身のインスタグラムで自筆のイラストを披露して共感を集めています。



【写真を見る】【 やす子 】「ねてもねてもねむい。」 “半分寝落ち” でイラスト フォロワー共感「分かるぅ」「ずっと寝てたい」





やす子さんは、英語で “So so so sleepy rn” （いま、すごくすごくすごく眠い）と英語でテキスト。白地に黒線で描かれているのは、マーカーかサインペンなどで描かれたと思われる、頬杖をついた人の姿。ほっぺたが手のひらに押されて膨らんでいて、まぶたは落ちてしまっていて、完全に居眠りをしている様子が、シンプルな描線で描かれています。









やす子さんは「ねてもねてもねむい。 やす子」と、味のある筆致で書き添えていて、テキストでは英語で “Drew this while half asleep lol.” （コレ描いてる間は半分寝落ち笑）と状況を描写。眠い人が眠い人を描いていたということで、 “Hope you like it!” （この絵を好きになってくれますように！）と書いたやす子さんに、フォロワーからは「分かるぅ」「ずっと寝てたい」「眠いのは正常」「しっかり睡眠とって」など、共感の声がたくさん集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】