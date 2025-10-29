俳優の芦田愛菜さんが、「GREEN×EXPO 2027」開催500日前記者発表会に登壇しました。



【写真を見る】【 芦田愛菜 】 貴重でキュートなステップ披露に会場ほっこり 「GREEN×EXPO」公式キャラと初対面





２年後に横浜市で開催される「GREEN×EXPO 2027」（2027年 国際園芸博覧会）。開催500日前を迎えた今日、市民や企業による屋外空間や体験施設、庭園や盆栽、生け花などの出展概要が初公表されたほか、芦田さんも参加した、1000人のポートレートで構成された「記念グラフィック」がお披露目されました。







本イベントの公式アンバサダーを務める、芦田さんは、今年５月のイベントで、「私も記念グラフィックに参加したい！」と熱望。完成したグラフィックをじっくり見つめ、1000人の中から自身の写真を探し出すと、“あ！いました！見つけましたここに！私がいます！”と、声を上げ、嬉しそうな表情を見せました。



続けて、“感激ですね。こんなにたくさんの方と一緒にEXPOの応援の輪に加わることができて本当にうれしいです。世代や立場をこえてたくさんの色々な方に参加いただけるのがEXPOの魅力のひとつ。このグラフィックをご覧いただくことでその広がりを感じていただけたら”と、話しました。







イベントの途中、公式マスコットキャラクターのトゥンクトゥンクも登場。

足をぴょこぴょこ動かしながら、初対面の芦田さんにハイタッチ。すると芦田さんは、“すごくかわいくて、会えて嬉しいよ〜！”と、弾ける笑顔で返事を返し、芦田さんも一緒に軽やかなステップを披露。そのキュートな姿に会場はほっこり。笑顔が広がりました。





最後に、「GREEN×EXPO 2027」開催に向け、“植物への理解と関心が、私たちの幸せを作る明日の風景につながっていくんだと心から思っています。アンバサダーとしてEXPOの魅力をトゥンクトゥンクと一緒に発信して、多くの方の幸せな未来をつくるために学び、歩いて行けたら”とアンバサダーとして力強く語りました。







【担当：芸能情報ステーション】