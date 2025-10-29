北海電工、上期経常が28％増益で着地・7-9月期も49％増益

北海電工 <1832> [札証] が10月29日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比28.0％増の12.2億円に伸び、通期計画の29億円に対する進捗率は5年平均の15.2％を上回る42.3％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比37.9％減の16.7億円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比49.3％増の9.4億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.0％→5.7％に改善した。



