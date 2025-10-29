JOY、日経平均株価の爆上げ恩恵なし…保有株が下がり嘆き「爆売られされて増えた含み損」
タレントのJOYが29日、自身の公式Xを更新。本日の日経平均株価の終値は史上初の5万1000円を突破する大幅な上昇となったが、持ち株は下がったことを嘆いた。
【画像】ニデック買っていた！トランプ関税ショック時に仕込んだ桐谷さんの株
投資にハマるJOYは4月7日、当日の日経平均株価が一時、2900円を超える大幅な下落もあり、「投資してるみんな、この下げの中どう対応してる？瞳を閉じて耐えてる？泣きながら売った？もしくは余力あって買ってる？そもそも上手くポジション調整してたからくらってない？僕は山手線で音楽聴きながら泣いてます」と暴落の影響を受けたと伝えていた。
当時の市場について「今回の下げで買いたい銘柄めっちゃあったのに買う余力を残してなかったのが本当に悔やまれる。ポジション調整してなかった自分が悪いんだけどね」とし、「いい銘柄で喉から手が出るほど欲しい位置まで落ちてきてるのが沢山あったから 一番推してる会社（含み損中）もナンピンしたかったよ」とつづっていた。
そんな状況から半年近く経過して先日、「ずっと期待して持ち続けてる銘柄がここ１ヶ月でようやくプラ転した。トランプ関税で買値の半額くらいまで下がっても一株も売らずに持ち続けてよかったよ」と安堵。
そしてこの日、日経平均株価は5万1000円を突破したが、「今日も株アプリ開いて保有が爆売られされて増えた含み損を見てそっと閉じる。こんな僕に刺さる切ないバラード教えて」と嘆いた。
