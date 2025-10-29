[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1887銘柄・下落1026銘柄（東証終値比）
10月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2997銘柄。東証終値比で上昇は1887銘柄、下落は1026銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は224銘柄。うち値上がりが115銘柄、値下がりは98銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は155円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6648> かわでん 9350 +1260（ +15.6%）
2位 <6701> ＮＥＣ 5830 +726（ +14.2%）
3位 <5857> ＡＲＥＨＤ 2550 +255（ +11.1%）
4位 <9424> 日本通信 156 +13（ +9.1%）
5位 <4082> 稀元素 1212 +90（ +8.0%）
6位 <6042> ニッキ 3654.5 +199.5（ +5.8%）
7位 <6349> 小森 1497 +66（ +4.6%）
8位 <2239> 上場ＳＰレ２ 23347 +997（ +4.5%）
9位 <9254> ラバブルＭＧ 1619.9 +56.9（ +3.6%）
10位 <4816> 東映アニメ 3090 +108（ +3.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4366> ダイトーケミ 285 -32（ -10.1%）
2位 <3839> ＯＤＫ 590 -51（ -8.0%）
3位 <6955> ＦＤＫ 342 -25（ -6.8%）
4位 <4832> ＪＦＥシステ 2030 -145（ -6.7%）
5位 <2760> 東エレデバ 2801 -182（ -6.1%）
6位 <3793> ドリコム 445 -20（ -4.3%）
7位 <1433> ベステラ 1000 -44（ -4.2%）
8位 <7069> サイバーバズ 706.9 -24.1（ -3.3%）
9位 <6146> ディスコ 54550 -1840（ -3.3%）
10位 <8604> 野村 1052.1 -32.9（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6701> ＮＥＣ 5830 +726（ +14.2%）
2位 <6702> 富士通 3950 +111（ +2.9%）
3位 <9022> ＪＲ東海 4185 +51（ +1.2%）
4位 <5301> 東海カーボン 1032 +6.0（ +0.6%）
5位 <4043> トクヤマ 3894.5 +22.5（ +0.6%）
6位 <6532> ベイカレント 7143.9 +40.9（ +0.6%）
7位 <6963> ローム 2401.1 +13.1（ +0.5%）
8位 <5803> フジクラ 20220 +110（ +0.5%）
9位 <8058> 三菱商 3678 +19.0（ +0.5%）
10位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4572.8 +21.8（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6146> ディスコ 54550 -1840（ -3.3%）
2位 <8604> 野村 1052.1 -32.9（ -3.0%）
3位 <6920> レーザーテク 23110 -465（ -2.0%）
4位 <4755> 楽天グループ 972.1 -8.9（ -0.9%）
5位 <9501> 東電ＨＤ 702 -3.9（ -0.6%）
6位 <1812> 鹿島 4897.1 -25.9（ -0.5%）
7位 <6841> 横河電 4459.2 -21.8（ -0.5%）
8位 <8015> 豊田通商 4391.5 -20.5（ -0.5%）
9位 <7004> カナデビア 1124.9 -5.1（ -0.5%）
10位 <7269> スズキ 2267.3 -10.2（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6648> かわでん 9350 +1260（ +15.6%）
2位 <6701> ＮＥＣ 5830 +726（ +14.2%）
3位 <5857> ＡＲＥＨＤ 2550 +255（ +11.1%）
4位 <9424> 日本通信 156 +13（ +9.1%）
5位 <4082> 稀元素 1212 +90（ +8.0%）
6位 <6042> ニッキ 3654.5 +199.5（ +5.8%）
7位 <6349> 小森 1497 +66（ +4.6%）
8位 <2239> 上場ＳＰレ２ 23347 +997（ +4.5%）
9位 <9254> ラバブルＭＧ 1619.9 +56.9（ +3.6%）
10位 <4816> 東映アニメ 3090 +108（ +3.6%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4366> ダイトーケミ 285 -32（ -10.1%）
2位 <3839> ＯＤＫ 590 -51（ -8.0%）
3位 <6955> ＦＤＫ 342 -25（ -6.8%）
4位 <4832> ＪＦＥシステ 2030 -145（ -6.7%）
5位 <2760> 東エレデバ 2801 -182（ -6.1%）
6位 <3793> ドリコム 445 -20（ -4.3%）
7位 <1433> ベステラ 1000 -44（ -4.2%）
8位 <7069> サイバーバズ 706.9 -24.1（ -3.3%）
9位 <6146> ディスコ 54550 -1840（ -3.3%）
10位 <8604> 野村 1052.1 -32.9（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6701> ＮＥＣ 5830 +726（ +14.2%）
2位 <6702> 富士通 3950 +111（ +2.9%）
3位 <9022> ＪＲ東海 4185 +51（ +1.2%）
4位 <5301> 東海カーボン 1032 +6.0（ +0.6%）
5位 <4043> トクヤマ 3894.5 +22.5（ +0.6%）
6位 <6532> ベイカレント 7143.9 +40.9（ +0.6%）
7位 <6963> ローム 2401.1 +13.1（ +0.5%）
8位 <5803> フジクラ 20220 +110（ +0.5%）
9位 <8058> 三菱商 3678 +19.0（ +0.5%）
10位 <8630> ＳＯＭＰＯ 4572.8 +21.8（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6146> ディスコ 54550 -1840（ -3.3%）
2位 <8604> 野村 1052.1 -32.9（ -3.0%）
3位 <6920> レーザーテク 23110 -465（ -2.0%）
4位 <4755> 楽天グループ 972.1 -8.9（ -0.9%）
5位 <9501> 東電ＨＤ 702 -3.9（ -0.6%）
6位 <1812> 鹿島 4897.1 -25.9（ -0.5%）
7位 <6841> 横河電 4459.2 -21.8（ -0.5%）
8位 <8015> 豊田通商 4391.5 -20.5（ -0.5%）
9位 <7004> カナデビア 1124.9 -5.1（ -0.5%）
10位 <7269> スズキ 2267.3 -10.2（ -0.4%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース