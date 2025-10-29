　10月29日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2997銘柄。東証終値比で上昇は1887銘柄、下落は1026銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は224銘柄。うち値上がりが115銘柄、値下がりは98銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は155円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の29日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6648>　かわでん　　　　　 9350　+1260（ +15.6%）
2位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5830　 +726（ +14.2%）
3位 <5857>　ＡＲＥＨＤ　　　　 2550　 +255（ +11.1%）
4位 <9424>　日本通信　　　　　　156　　+13（　+9.1%）
5位 <4082>　稀元素　　　　　　 1212　　+90（　+8.0%）
6位 <6042>　ニッキ　　　　　 3654.5 +199.5（　+5.8%）
7位 <6349>　小森　　　　　　　 1497　　+66（　+4.6%）
8位 <2239>　上場ＳＰレ２　　　23347　 +997（　+4.5%）
9位 <9254>　ラバブルＭＧ　　 1619.9　+56.9（　+3.6%）
10位 <4816>　東映アニメ　　　　 3090　 +108（　+3.6%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4366>　ダイトーケミ　　　　285　　-32（ -10.1%）
2位 <3839>　ＯＤＫ　　　　　　　590　　-51（　-8.0%）
3位 <6955>　ＦＤＫ　　　　　　　342　　-25（　-6.8%）
4位 <4832>　ＪＦＥシステ　　　 2030　 -145（　-6.7%）
5位 <2760>　東エレデバ　　　　 2801　 -182（　-6.1%）
6位 <3793>　ドリコム　　　　　　445　　-20（　-4.3%）
7位 <1433>　ベステラ　　　　　 1000　　-44（　-4.2%）
8位 <7069>　サイバーバズ　　　706.9　-24.1（　-3.3%）
9位 <6146>　ディスコ　　　　　54550　-1840（　-3.3%）
10位 <8604>　野村　　　　　　 1052.1　-32.9（　-3.0%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6701>　ＮＥＣ　　　　　　 5830　 +726（ +14.2%）
2位 <6702>　富士通　　　　　　 3950　 +111（　+2.9%）
3位 <9022>　ＪＲ東海　　　　　 4185　　+51（　+1.2%）
4位 <5301>　東海カーボン　　　 1032　 +6.0（　+0.6%）
5位 <4043>　トクヤマ　　　　 3894.5　+22.5（　+0.6%）
6位 <6532>　ベイカレント　　 7143.9　+40.9（　+0.6%）
7位 <6963>　ローム　　　　　 2401.1　+13.1（　+0.5%）
8位 <5803>　フジクラ　　　　　20220　 +110（　+0.5%）
9位 <8058>　三菱商　　　　　　 3678　+19.0（　+0.5%）
10位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 4572.8　+21.8（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6146>　ディスコ　　　　　54550　-1840（　-3.3%）
2位 <8604>　野村　　　　　　 1052.1　-32.9（　-3.0%）
3位 <6920>　レーザーテク　　　23110　 -465（　-2.0%）
4位 <4755>　楽天グループ　　　972.1　 -8.9（　-0.9%）
5位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　702　 -3.9（　-0.6%）
6位 <1812>　鹿島　　　　　　 4897.1　-25.9（　-0.5%）
7位 <6841>　横河電　　　　　 4459.2　-21.8（　-0.5%）
8位 <8015>　豊田通商　　　　 4391.5　-20.5（　-0.5%）
9位 <7004>　カナデビア　　　 1124.9　 -5.1（　-0.5%）
10位 <7269>　スズキ　　　　　 2267.3　-10.2（　-0.4%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース