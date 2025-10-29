ゴンチャ“豆花”初使用のドリンク「台湾豆花 パール ミルクティー／ジェラッティー」11月6日から
【女子旅プレス＝2025/10/29】台湾ティーカフェのゴンチャ（Gong cha）では、豆花（トウファ）ともちもちのパールを合わせたデザートティー「台湾豆花 パール ミルクティー／ジェラッティー」を、2025年11月6日（木）より期間限定で提供する。
【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア
新登場の「台湾豆花 パール」は、豆乳を固めて作るぷるぷる食感が魅力の台湾発祥のスイーツ・豆花と、コクのある甘みのパールを、芳醇な香りのブラックティーに合わせた一杯。
クルーが考案したドリンクアイデアを商品化する「クルーチャンピオンシップ」にて、400件以上の応募の中から2度の社内選考と顧客によるSNSでの投票で第1位に選ばれた商品となる。
ドリンクのポイントとなる豆花は、ゴンチャのお茶に合うように作ったオリジナルで、ふわっと広がる豆乳の香りとやさしい甘みが特徴。ミルクフォームにチョコソースをトッピングして仕上げた。
ラインナップは、まろやかでコクのあるミルクティーと、シャリシャリ食感がリッチなジェラッティーの2種類。いずれも、異なる2つの食感と風味を一度に味わえる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
台湾豆花パールミルクティー（ICED/M）650円
台湾豆花パールジェラッティー（FROZEN/M）680円
豆花（トウファ）90円
※ 記載価格はすべて税込み。
発売日：2025年11月6日
先行販売：10月30日〜 横須賀中央店・ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店
モバイルオーダー先行販売：11月4日〜 商品取り扱い全店にて
販売店舗：国内ゴンチャ全店
【Not Sponsored 記事】
【写真】ゴンチャ、原宿に国内初のコンセプトストア
◆ゴンチャ、定番アジアンスイーツをティーに使用
新登場の「台湾豆花 パール」は、豆乳を固めて作るぷるぷる食感が魅力の台湾発祥のスイーツ・豆花と、コクのある甘みのパールを、芳醇な香りのブラックティーに合わせた一杯。
クルーが考案したドリンクアイデアを商品化する「クルーチャンピオンシップ」にて、400件以上の応募の中から2度の社内選考と顧客によるSNSでの投票で第1位に選ばれた商品となる。
ラインナップは、まろやかでコクのあるミルクティーと、シャリシャリ食感がリッチなジェラッティーの2種類。いずれも、異なる2つの食感と風味を一度に味わえる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■商品概要
台湾豆花パールミルクティー（ICED/M）650円
台湾豆花パールジェラッティー（FROZEN/M）680円
豆花（トウファ）90円
※ 記載価格はすべて税込み。
発売日：2025年11月6日
先行販売：10月30日〜 横須賀中央店・ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店
モバイルオーダー先行販売：11月4日〜 商品取り扱い全店にて
販売店舗：国内ゴンチャ全店
【Not Sponsored 記事】