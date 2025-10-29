国際バレーボール連盟（FIVB）は28日（火）、世界クラブ選手権2025の開催地を発表した。

女子は12月8日（月）～14日（日）、男子は12月15日（月）～21日（日）の日程で開催が予定されている世界クラブ選手権。その開催地が女子はブラジルのサンパウロ、男子は同じくブラジルのベレンに決定したことが発表された。なお、今大会はセリエA男女の試合に加えてそのほかの海外リーグの配信も行っている「Volleyball TV」でのライブ配信が予定されている。

5大陸の各王者と開催国王者、さらに主催者推薦のワイルドカード2チームを加えた計8チームが出場するこの大会は、4チームずつの2グループに分け総当たり戦を戦い、その結果上位2チームが決勝トーナメントに進出し、ノックアウト方式でクラブ世界一を争う。トーナメント初戦はA組1位とB組2位が第1試合を、A組2位とB組1位が第2試合を戦い、負けると3位決定戦へ、勝てば決勝戦へ進む形となっている。

女子の出場チームは、現時点でオザスコ（ブラジル）、ザマレク（エジプト）、ジェティス（カザフスタン）、アリアンサ・リマ（ペルー）、プライア・クルーベ（ブラジル）、スカンディッチ（イタリア）、コネリアーノ（イタリア）の7クラブが発表されており、残りの1クラブは後日発表される。

一方の男子は8チームすべてが発表。ヴォレイ・レナータ（ブラジル）、スウェリー（リビア）、大阪ブルテオン（日本）、アル・ラーヤン（カタール）、プライア・クルーベ（ブラジル）、クルゼイロ（ブラジル）、ザビエルチェ（ポーランド）、ペルージャ（イタリア）が出場予定となっている。

今回の決定に伴いFIVBのファビオ・アゼベド会長はコメントしている。

「世界クラブ選手権は、世界最高のクラブを決定するだけでなく、次世代の選手やファンを鼓舞する大会だ。ブラジルや世界中のファンに、現地での観戦や生配信を通じて、トップクラブやアスリートの活躍を目にする機会を提供することで、私たちは新たな世代にこのスポーツへの関心を持ち続けてもらうよう働きかけ続けています」