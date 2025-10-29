次世代の自動車や移動手段などが一挙に展示されるジャパンモビリティショーが、31日から一般公開されます。

◇

かつての「モーターショー」から、「モビリティショー」に変わって2回目となる今回は、国内外の自動車メーカーなどおよそ500社が出展します。

会場には、往年の名車が勢揃いしているエリアもあれば、高齢化が進む社会で、自動車に変わる新たな移動手段を提案するブースなどもあります。

羽富宏文記者

「こちらの企業が展示するのは、階段も上ることができる車椅子です。将来、こういった乗り物が、高齢者や障害のある方の足になるかもしれません」

一方、大手自動車メーカーが今回、特に力を入れているのがEV（＝電気自動車）です。

温室効果ガス削減に向け、将来的に、主流になると見込まれるEVですが、日本メーカーは世界に後れを取っていて普及を目指そうとしています。

経営再建中の日産は、販売好調な軽自動車のEVをベースとして開発中の車を公開。屋根に設置した太陽光パネルは、走行のための充電だけでなく、災害時などには発電機としての役目も果たします。

また、家電メーカーのシャープも“走るリビング”をコンセプトにしたEVを提案。今までの自動車メーカーだけではない、新たな業界からの参入の可能性も感じさせます。

モビリティショー、一般公開は31日から来月9日までです。