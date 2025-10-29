人気漫画家が描くコラボイラストが話題

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手とアンバサダー契約を結ぶ大手セキュリティー会社「セコム」は、「ホームを全力で守るプロジェクト」の第3弾「ホーム守備力テスト」を28日よりスタートした。同企画内で登場した人気漫画家による大谷の描き下ろしコラボイラストには、ファンからは「このコラボは反則」「豪華だな〜」など絶賛の声があがっている。

黒ずくめのユニホームに身を包んだ大谷。打者としてフルスイングする姿を見せると、一方投手としては気迫のこもった表情でピッチングを行っている。打者・大谷を描いたのは漫画「名探偵コナン」の作者・青山剛昌氏。一方の投手・大谷は、野球漫画「MAJOR」の作者である満田拓也氏が手がけている。共にアニメ化もされた超人気漫画だ。

同プロジェクトは、大谷が新たな家族を迎えたことをきっかけに、セコムとともに自分や家族が安心して過ごせるかけがえのない場所（＝ホーム）を守りたいという想いから開始。第3弾の今回は、防犯意識を高めるウェブテスト「ホーム守備力テスト」の参加者を対象に、両氏が描き下ろしたコラボイラストをプレゼントする。

人気漫画家が描く大谷の姿に、ネット上のファンも騒然。X上には喜びの声が溢れた。

「何これえぐえぐえぐえぐえぐ 青山先生の大谷かっけぇえええええ」

「とっても貴重なコラボ！ありがとうございます」

「青山先生が大谷選手を！？ってびっくりしたけどめちゃめちゃかっこいい〜！！」

「満田先生の大谷投球フォームの特徴よく捉えてるし上半身の筋肉の具合とかもソックリ…」

「青山先生の大谷さんとても素敵すぎる〜」

「満田氏の大谷翔平はMAJORのイメージそのものですね」

「青山先生と満田先生の書き下ろしは豪華だな〜」

「野球でこのコラボは反則」

ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）に出場中の大谷。同企画がスタートした日本時間28日の第3戦は2本塁打を含む4打数4安打5四球と大爆発だった。同29日の第4戦はWSで初の投打二刀流出場。6回0/3で4失点、打者としては3打数無安打1四球だった。



（THE ANSWER編集部）