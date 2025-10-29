秋が深まる中、鶴岡市の月山高原では春から牧草地で過ごしてきたウシが29日、放牧を終え、農家のもとに返されました。



鶴岡市羽黒町川代の月山高原牧場は敷地面積がおよそ100ヘクタールある県内最大規模の公共牧場です。毎年5月中旬から庄内一円の畜産農家から乳牛や繁殖用のウシなどが搬入され、10月下旬まで標高350メートルにある牧草地で過ごします。

今シーズンの放牧最終日を迎え、84頭のウシが畜産農家に引き渡されました。鶴岡はことし7月、記録的な高温と雨の少なさとなり、ウシのエサとなる牧草地の草が育たず放牧を中止する恐れもあったということです。

その後、8月にまとまった雨が降り草が生えてきたため放牧を続けることができたといいます。



月山畜産振興公社 伊藤 英喜事務局長「例年通り大きな事故もなく年間経過したというところ。生育も下牧時に体重・体高測定しているが例年から大きな隔たりはないと感じている。きょうまでの関係機関、農家の皆さんの協力に感謝したい」



牧場からは雪化粧した月山も見え、秋が深まる中、冬を迎える準備も始まっています。

